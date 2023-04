“Bijušajām PSRS valstīm nav faktiska statusa starptautiskajās tiesībās.” Rinkēvičs izsaucis Ķīnas diplomātu Rīgā sniegt paskaidrojumu par viņa kolēģa paziņoto Francijā

Ņemot vērā nepieņemamos Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumus par starptautiskajām tiesībām un valstu suverenitāti, Latvijas Ārlietu ministrija paskaidrojumu sniegšanai pirmdien ir izsaukusi Ķīnas vēstniecības Rīgā pilnvaroto lietvedi, sociālajā vietnē “Twitter” vēsta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Viņš norāda, ka šis solis koordinēts ar Lietuvu un Igauniju.

Ķīnas vēstnieks Francijā Lu Šaje paziņojis, ka bijušajām PSRS valstīm “nav faktiska statusa starptautiskajās tiesībās”.

“Starptautiskajās tiesībās šīm bijušās Padomju Savienības valstīm nav pat faktiska statusa, jo nav starptautisku līgumu, kas materializē to statusu kā suverēnām valstīm,” intervijā šveiciešu žurnālistam Dariusam Ročebinam izteicies Lu.

“Viņš noliedz pat tādu valstu kā Ukraina, Lietuva, Igaunija, Kazahstāna utt. pastāvēšanu,” tviterī norādījis Parīzē bāzētās domnīcas “Stratēģiskais pētniecības fonds” eksperts Ķīnas jautājumos Antuāns Bondazs.

Nav gan īsti skaidrs, vai Lu savus vārdus ir attiecinājis arī uz Baltijas valstīm, jo saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tās nekad nav atradušās PSRS sastāvā, bet gan ilgstoši bijušas okupētas teritorijas.

Uz jautājumu, kam pieder Krievijas okupētā Krimas pussala, vēstnieks atbildējis, ka tas atkarīgs no tā, kā katrs šo problēmu uztver.

Viņš piebildis, ka “no sākuma” Krima piederējusi Krievijai, tuvāk gan nepaskaidrojot, ko viņš domājis ar izteikumu “no sākuma”.

Reaģējot uz šādiem Ķīnas vēstnieka izteikumiem, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tviterī paziņojis, ka tie ir pilnībā nepieņemami.

“Mēs sagaidām no Ķīnas puses paskaidrojumus un pilnīgu reakciju uz šo paziņojumu,” piebildis Rinkēvičs.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023