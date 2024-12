Publicitātes foto

"Biļešu Serviss" mātes uzņēmums "Piletilevi Group" paplašina savu darbību Rumānijā, kļūstot par vienu no vadošajiem tirgus dalībniekiem pilna servisa biļešu tirdzniecībā







Centrāleiropas lielākais biļešu tirgotājs Piletilevi Group, kas pagājušā gada vasarā iegādājās Rumānijas vecākā biļešu tirdzniecības uzņēmuma Bilete.ro vairākumu daļu, turpina paplašināt savu darbību Rumānijā kļūstot par vienu no vadošajiem uzņēmumiem tirgū.

Saskaņā ar Piletilevi Group akcionāra un valdes priekšsēdētāja Svena Nūtmana (Sven Nuutmann) teikto, Piletilevi Group iegādājies Rumānijas tirgū labi zināmo biļešu tirdzniecības uzņēmumu Ticketing Nation s.r.l., kas pārvalda biļešu tirdzniecības plaformas Entertix.ro un Myticket.ro. Pēc abu uzņēmumu apvienošanas Piletilevi Group pieder 80,2% šo Rumānijas uzņēmumu akciju.

Iegādātie uzņēmumi pārdod gandrīz piecus miljonus pasākumu biļešu gadā, vairāk nekā 30 miljonu eiro vērtībā, un šie biļešu tirdzniecības portāli gada laikā fiksējuši vairāk nekā 24 miljonus tiešsaites apmeklējumu. Līdz ar šo darījumu Piletilevi Group kļūst par vienu no vadošajām pilna servisa biļešu tirdzniecības kompānijām Rumānijā.

Pēc Nūtmana (Nuutmann) teiktā, Rumānijā kultūras un izklaides nozare pašlaik atrodas attīstības stadijā, kur Piletilevi Group saskata lielu potenciālu izaugsmei gan ārvalstu mākslinieku koncertu sektorā, gan valsts kultūras tehnoloģiskās attīstības jomā. Rumānijā ir ļoti strauji augošs sporta sacensību tirgus, kas veicina izaugsmes tempu. "Ar šo darījumu mēs ne tikai palielinām savu tirgus daļu Rumānijā, bet arī radām spēcīgu pamatu tālākai uzņēmējdarbības paplašināšanai Centrāleiropā un Rietumeiropā. Mūsu mērķis ir piedāvāt pasākumu organizatoriem un biļešu pircējiem visas Piletilevi Grupas līmenī augstas kvalitātes pakalpojumus un inovatīvus risinājumus, kas atbilst mūsu klientu un partneru vajadzībām," piebilda Nūtmans (Nuutmann).

"Pēc septiņu gadu darbības Rumānijas tirgū Ticketing Nation var uzskatīt par vienu no nozīmīgākajiem, pieredzējušākajiem un veiksmīgākajiem biļešu tirdzniecības uzņēmumiem valstī. Ar daudzveidīgu klientu portfeli, sniedzot pakalpojumus lielākajiem koncertu un festivālu rīkotājiem, top sporta klubiem, prestižām kultūras iestādēm, unikālām izstādēm un daudzu, citu jomu pasākumu organizatoriem. Uzņēmums ir piedzīvojis nepārtrauktu attīstību un iespaidīgu atgriešanos pēc pandēmijas perioda Lai saglabātu un stiprinātu šo izaugsmes tempu, esam nolēmuši apvienot spēkus ar citu nozīmīgu spēlētāju Rumānijā – Bilete. ro. Rezultāts noteikti ir uzņēmums ar tirgus līdera potenciālu, kas piedāvā vislabākos pakalpojumus un ko papildina abu komandu uzkrātā gadu desmitu pieredze," sacīja Entertix vadītājs Valentīns Vasiloiu.

"Tagad sākas jauns posms, jo mēs apvienojam divus izcilus uzņēmumus vienā kopīgā redzējumā. Esam spēcīgāki kopā, un man ir gods vadīt mūs pretim nākotnei, kas sola daudz iespēju un inovāciju," sacīja Andreea Pop, Bilete.ro izpilddirektore.

Darījums tika noslēgts 16.12.2024 pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas no vietējām valsts iestādēm.

Kā norādīja darījuma līdzfinansētājs SEB Bank valdes loceklis Pīps Jalakass, viens no bankas mērķiem joprojām ir atbalsts vietējiem uzņēmumiem to starptautiskas izaugsmes ceļā. " "Mēs esam gandarīti būt Piletilevi Group partneri un redzēt, kā uzņēmums veiksmīgi īsteno vēl vienu paplašināšanos. Piletilevi Group ambīcijas un profesionalitāte, kas vērsta uz attīstību konkurētspējīgajā pakalpojumu nozarē, ir patiešām iespaidīga kā rezultātā ir sasniegta viena no vadošajām tirgus pozīcijām šajā reģionā," sacīja Jalaka.

Baltijas valstīs lielākais biļešu tirdzniecības tīkls Piletilevi Group pagājušā gada vasarā aktīvi uzsāka paplašināšanos Centrāleiropā. Sākotnēji tas iegādājās kontrolpaketi vienā no vadošajiem biļešu tirdzniecības uzņēmumiem Rumānijā – Bilete.ro, bet vēlāk arī vienu no lielākajiem tirgus spēlētājiem Čehijā – GoOut.net. Šī gada pavasarī uzņēmums turpināja savu izaugsmi, iegādājoties divus uzņēmumus Polijā – Kicket.com un Biletomat.pl.

"Mūsu ambīcijas neaprobežojas ar sasniegto – mūsu mērķis šobrīd ir veiksmīgi integrēt iegādātos uzņēmumus Piletilevi Grupā un izstrādāt starpgrupu risinājumus, lai apmierinātu gan pasākumu organizatoru, gan biļešu pircēju vajadzības," sacīja Nuutmann.

Pēc viņa teiktā, par lielāko spēlētāju Centrāleiropā kļuvušais Piletilevi Group ir pamanīts un ik mēnesi tiek saņemti vairāki sadarbības piedāvājumi no dažādām valstīm. "Mēs ļoti rūpīgi izvēlamies partnerus un pārliecināmies, ka mūsu vērtības un nākotnes redzējums sakrīt ar viņu vērtībām," sacīja Nuutmans.

Uzņēmēja Svena Nuutmana investīciju kompānijai Angel Rose Capital Ltd. un privātā kapitāla ieguldījumu kompāniaji BaltCap piederošā Piletilevi Grupa ir starptautisks biļešu tirdzniecības uzņēmums, kas darbojas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Rumānijā, Čehijā, Slovākijā un Polijā. Uzņēmums šogad svinēja 27. veiksmīgo darbības gadu.

PiIetilevi Group darbojas reģionā ar 79 miljonu plašu cilvēku populāciju. Starpniecības biļešu apjoms pieaudzis līdz 16 miljoniem biļešu ar kopējo vērtību 310 miljoni eiro un visu grupas biļešu tirdzniecības interneta vietņu gada apmeklējumu apjoms pieaudzis līdz 116 miljoniem gadā. Piletilevi grupa nodarbina vairāk nekā 250 cilvēkus.