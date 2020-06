Foto: Pexels

Avots: Tematiskā avīze “Astroloģija un astronomija 2020”, AS “Latvijas Mediji”.

Astroloģijā izvēles jautājumiem nozīmīgs brīdis ir Mēness bez kursa – laika posms, kurā Mēness esošajā zīmē veido pēdējo klasisko pilno mažoro aspektu ar kādu no planētām, līdz sasniedz nākamo zīmi, skaidro astrologs Kristaps Baņķis.

Simboliski Mēness it kā atpūšas no citu debess ķermeņu ietekmes. Tautas valodā šis laika sprīdis, kas var ilgt no dažām sekundēm līdz pat diennaktij, pateicoties savai nozīmei, ieguvis nosaukumu “čika” laiks.

Ja vēlas sagaidīt pozitīvu rezultātu , “čika” laikā nevajadzētu veikt svarīgas darbības, piemēram, laulāties, atstāt bērnus bez uzraudzības, veikt sarežģītus trikus, dibināt uzņēmumu, darīt darbus, kas prasa punktualitāti un modrību.

“Čika” laika pozitīvās iezīmes:

rodas vēlme neiekļauties noteiktos “rāmjos”;

var ļauties dzīves plūsmai, atpūtai;

pastiprinās intuīcija;

dzimst neparastas, oriģinālas idejas;

labs laiks lasīšanai, mūzikai, garīgai nodarbei, meditācijai, dvēseliskai konsultācijai;

pastaigas, masāža, pirts procedūras mazina uzkrājušos spriedzi;

der pabeigt iesāktās lietas un domās sagatavoties jauniem darbiem;

ieteicams izbaudīt vientulību;

veiksmīgas nesteidzīgas un sirsnīgas sarunas.

Čika” laika negatīvās iezīmes:

cilvēki ir izklaidīgi, apjukuši;

notiek daudz avāriju, negadījumu;

daudz tiek runāts, maz -darīts;

bīstami ir veikt divas lietas vienlaikus;

lūst vai atsakās strādāt tehnika, elektronika;

nevedas naudas lietas;

tiek pieņemti nereāli lēmumi, iegādātas nevajadzīgas lietas;

diagnostika bieži vien ir kļūdaina;

izskan velti un tukši solījumi;

vēlams atlikt svarīgu lēmumu pieņemšanu;

noslēgto līgumu, vienošanos nosacījumi tiks mainīti vai lauzti;

ja dibina uzņēmumu, iespējami sarežģījumi ar darbiniekiem, tirdzniecību, līgumiem, naudas plūsmu;

ja slēdz laulību, bieži vien rodas neparedzamas problēmas;

sarežģīti triki un bīstams sports apdraud dzīvību;

nedrīkst atstāt bērnus bez uzraudzības;

zūd laika izjūta, daudz kas aizkavējas.

“Čika” laikā no daudzām praktiskām lietām, kurām sagaida konkrētu rezultātu, diemžēl čiks vien sanāk.

“Čika” laikā notiekošais nav ar prātu viegli vadāms, jo laiks un notikumi pakļauti likteņa un zemapziņas plūdumam.

“Dižčika” laiks ir retrogrādā Merkura periods. Īpaši, ja sakrīt ar “čika” laiku, nedienas, kas rodas, Mēnesim esot bez kursa, pastiprinās.

Šajā periodā nevajadzētu akli uzticēties informācijai, sākt ar tirdzniecību, transportu un komunikāciju saistītus projektus. Rūpīgi jāizmanto saziņas līdzekļi – vēstules, tālrunis, e-pasts u.c. “Dižčika” laikā nav vēlams iegādāties tehniskas lietas: auto, datoru, mobilās ierīces u.c.

“Čika” laiks jūnijā:

3.jūnijs –

4.jūnijs – 14:36 – 20:16

5.jūnijs –

6.jūnijs – 07:10 – 22:44

7.jūnijs –

8.jūnijs – 21:05 – 24:00

9.jūnijs – 00:00 – 03:53

10.jūnijs – 17:34 – 24:00

11.jūnijs – 00:00 – 12:31

12.jūnijs –

13.jūnijs – 15:44 – 24:00

14.jūnijs – 00:00 – 00:02

15.jūnijs –

16.jūnijs – 03:49 – 12:35

17.jūnijs –

18.jūnijs – 15:01 – 23:59

19.jūnijs –

20.jūnijs –

21.jūnijs – 00:47 – 09:01

22.jūnijs –

23.jūnijs – 10:20 – 15:33

24.jūnijs – 08:34 – 24:00

25.jūnijs – 00:00 – 20:04

26.jūnijs

27.jūnijs – 23:01 – 23:16

28.jūnijs –

29.jūnijs – 16:01 – 24:00

30.jūnijs – 00:00 – 01:47