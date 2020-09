Firmas “Boeing” vadība paziņojusi, ka lidmašīnas “737MAX” labotais modelis jau esot veicis 375 000 pārbaudes stundi un 1300 testa lidojumu un drīz varētu saņemt regulatora atļauju. Foto: Karen Ducey/REUTERS/SCANPIX/LETA

Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

ASV Kongresa Pārstāvju palātas Transporta lietu komitejas veiktā izmeklēšana par firmas “Boeing” lidmašīnu “Boeing737MAX” dizainā pieļautām fatālām kļūdām, kas izraisīja divas katastrofas 2018. un 2019. gadā ar 346 upuriem, liecina, ka šīs traģēdijas varēja tikt novērstas, ja dizaina kļūdas tiktu laikus labotas.

Firmas vadība piekāpās ražotāju spiedienam

Pēc 18 mēnešus ilgušās izmeklēšanas publiskotajā 239 lapu ziņojumā secināts, ka firmas “Boeing” vadība piekāpās “ražotāju spiedienam, kas noveda pie apdraudējuma lidmašīnu pasažieriem”.

Komitejas ziņojumā kā galvenais iemesls izdevumu samazināšanā lidmašīnu “737MAX” ražošanā minēta asā konkurence ar otru pasaules lielāko aviobūves koncernu “Airbus”, taču šie samazinājumi noveda pie katastrofām un cilvēku upuriem.

“Mūsu ziņojumā atklātas satraucošas detaļas par to, kā “Boeing”, asā konkurencē ar “Airbus” cenšoties gūt peļņu saviem investoriem, izvairījās no Federālās aviācijas administrācijas (FAA) kontroles, nesniedza kritiski svarīgu informāciju pilotiem un rezultātā nosūtīja izmantošanai lidmašīnas, kuru katastrofās gāja bojā 346 nevainīgi cilvēki,” paziņojis Pārstāvju palātas Transporta komitejas priekšsēdētājs Pīters Defazio, demokrāts no Oregonas štata.

“Īpaši saniknojoši ir tas, ka gan “Boeing”, gan Federālā aviācijas administrācija riskēja ar sabiedrības drošību kritiskajā laikposmā starp abām katastrofām,” teica Defazio.

Liecinot Kongresa Transporta lietu komitejas sēdē, firmas “Boeing” galvenais inženieris atzina, ka viņam būtu vajadzējis darīt vairāk, lai uzlabotu modeļa “737MAX” dizainu, par kuru piloti izmēģinātāji brīdināja, ka tas var novest pie katastrofas, atzīmē aģentūra “Reuters”.

Galvenais inženieris savā liecībā atzinis, ka nav apzinājies par sekām, kādas varētu būt viņa apstiprinātajam dizaina uzlabojumam, kas automātiski novirzīja lidmašīnas priekšgalu uz leju zināmos apstākļos. Viņš apstiprināja šo konstruktīvo izmaiņu, lai gan vismaz viens testa pilots bija brīdinājis, ka šīs izmaiņas varētu būt “katastrofālas”.

Traģēdijas notika 2018. gada novembrī Indonēzijā un 2019. gada martā Etiopijā, pēc kurām daudzas pasaules lidsabiedrības pārstāja izmantot vienu no populārākajām pasažieru lidmašīnām “Boeing737MAX”. Izmeklētāji atklājuši, ka abos gadījumos sensora kļūme izraisīja automātisku lidmašīnas priekšgala virzību uz leju.

Piloti centās izlīdzināt lidmašīnas lidojumu, bet automātiskā sistēma nebija atslēdzama. “Abas katastrofas bija šausminoša kulminācija virknei “Boeing” inženieru kļūmīgajiem tehniskajiem risinājumiem, atklātuma trūkumam firmas vadības darbā un lielā mērā nepietiekamai FAA pārraudzībai,” teikts Kongresa komitejas ziņojumā.

Kongresa komiteja arī atvainojusies abās katastrofās bojāgājušo cilvēku tuviniekiem.

Firmu apsūdz datu slēpšanā

Kongresa komitejas ziņojumā firma “Boeing” arī apsūdzēta datu slēpšanā, jo nav sniegusi būtisku informāciju ne FAA, ne firmas klientiem un pat ne “737MAX” testu pilotiem, kuriem būtu vajadzējis apgūt jauno dizaina modeli, ar kuru bija iepazinušies tikai nedaudzi.

Ziņojumā kritizēta arī Federālā aviācijas administrācija, kas pieļāvusi “noklusēšanas kultūru” un devusi “Boeing” tādu rīcības brīvību, ka firma nav ziņojusi par dažiem drošības jautājumiem, un šis interešu konflikts apdraudējis pasažieru drošību.

Dažos gadījumos FAA ierēdņi ir devuši “Boeing” atļauju, pārkāpjot pašu noteiktos drošības noteikumus, lai atvieglotu firmas darbību un neaizkavētu jaunu modeļu izstrādi. Lidmašīnas modeļa “737MAX” izstrādē pieļauta “satraucoša virkne tehnisku neprecizitāšu un pārraudzības kļūdu”. Firmas “Boeing” vadība paziņojusi, ka “ilgāk nekā gadu strādā, labojot modelī “MAX” atrastās kļūdas, un cer drīzumā atsākt lidmašīnas ražošanu”.