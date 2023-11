Foto: Facebook.com/Timurs Subhankulovs/LA.lv kolāža.

"Bolt Drive" pārstāvji pastāsta, kā notika saziņa ar policiju pazudušās sievietes ar zīdaini lietā







Visa saziņa starp Valsts Policiju (VP) un “Bolt Drive” notika vienā un tajā pašā datumā, 2.novembrī, komentējot mātes un zīdaiņa pazušanu, norādīja automašīnu nomas pakalpojuma “Bolt Drive” administrācijas pārstāvji.

Uzņēmumā norāda, ka policijai informācija tika sniegta no nakts vidus līdz tās pašas dienas agram rītam.

“Bolt Drive” skaidro, ka pirmo pieprasījumu no VP “Bolt Drive” pārstāvis saņēma 2.novembrī aptuveni plkst.3.

Konkrētais pieprasījums bija par iespējamiem taksometru braucieniem.

Nākamo precizēto pieprasījumu no VP “Bolt Drive” pārstāvis saņēma tās pašas dienas plkst.8. Tas bija jau konkrēti par “Bolt Drive” automašīnu.

“Bolt Drive” pārstāvji norāda, ka informācija un GPS dati par konkrēto automašīnu tika nodota nekavējoties.

Uzņēmumā uzsver, ka operatīvai diennakts saziņai ar policiju “Bolt Drive” ir savs speciāls tālruņa numurs. Arī šajā gadījumā no VP puses numurs tika izmantots.

Tāpat uzņēmuma pārstāvji apliecina, ka šo situāciju detalizēti vērtēs, lai apzinātu un izveidotu vēl plašāku un tiešāku sadarbības mehānismu ar valsts atbildīgajām iestādēm, kur “Bolt Drive” dati noteiktos apstākļos var palīdzēt iestāžu darbā.

“Mēs esam dziļi satriekti par notikušo un izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,” norāda “Bolt Drive” pārstāvji.

Jau ziņots, ka 1989.gadā dzimusī Anna Jansone ar šogad pasaulē nākušo meitu Luīzi Evertovsku 1.novembra rītā ap plkst.9 izgāja no savas dzīves vietas Rīgā, Pētersalas ielā.

Saņemot informāciju par mātes un meitas bezvēsts prombūtni, policija nekavējoties personas izsludināja meklēšanā un sāka plašus meklēšanas pasākumus.

Tajā pašā dienā pārbaudītas adreses, kur sieviete ar bērnu varētu uzturēties, kā arī pārmeklēta apkārtne. Policisti noskaidroja, ka 1.novembra rītā sieviete ar bērnu pametusi savu dzīvesvietu ar nomas automašīnu.

2.novembrī, turpinot meklēšanas pasākumus, meža masīvā Jelgavas novadā, Valgundes pagastā policijas darbinieki atrada minēto nomas automašīnu “Toyota Corolla”, kuras salonā atradās miris minētais zīdainis.

Mirušā zīdaiņa tēvs sociālajos tīklos stāsta, ka viņa dzīvesbiedre nopietni cīnījusies ar pēcdzemdību depresiju, tajā skaitā apmeklējusi ārstus un lietojusi recepšu medikamentus. Noprotams, ka liktenīgajā dienā viņa mājas atstājusi, vīram par to nesakot.

Pēc tam dzīvesbiedrs pats nesekmīgi centies noskaidrot sievietes un bērna atrašanās vietu, braukājis un meklējis.

Vīrietis pateicas policijai par to, ka tā strādā no rīta līdz vēlam vakaram un ka ieguvusi no “Bolt” precīzu nomātās automašīnas atrašanās vietu, tomēr “līdz ideālam darbam te kopumā ir tālu, savukārt citiem iesaistīties īsti neļauj,” tviterī raksta mirušā zīdaiņa tēvs. Viņam esot radusies sajūta, ka policija liedz citiem nākt palīgā un iesaistīties meklēšanā, bet “paši nav nemaz tik spējīgi kā tie citi”. “Man ir iespaids, ka 90% viņiem esošā info esmu uzgājis un iedevis es, bet viņi man par to noņēma datorus un telefonu, tāpēc vairs nevaru meklēt,” tviterī raksta vīrietis.

No viņa vēstītā noprotams, ka mazulim nav acīmredzamu vardarbīgas nāves pazīmju, un tēvs pauž cerību, ka nāves iemeslu un laiku izdosies noskaidrot ekspertīzēs. Viņš neizslēdz iespēju, ka bērns varbūt nomiris pats, tomēr nosaucis to par mazticamu versiju.

Attiecībā uz pazudušo dzīvesbiedri viņš atzīst, ka lielas cerības nelolo. “Ja nu tomēr kaut kur vēl klaiņo/slēpjas un atrodat, sakiet, ka es viņu ne par ko nevainoju un atbalstīšu, lai vai kā būtu tālāk.”

Par zīdaiņa nāvi sākts kriminālprocess, un, lai noteiktu nāves cēloni, ir nozīmētas ekspertīzes.

Sieviete bija ģērbusies pelēkā pusmētelī, melnas krāsas džinsa biksēs un melnas krāsas zābakos.

Policija atkārtoti aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri varētu būt redzējuši sievieti vai kuru rīcībā ir jebkāda noderīga informācija, kas varētu palīdzēt viņas meklēšanā. Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 110.