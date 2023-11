FOTO: Annas vīra Jura publiskots pēc Annas Jansones pazušanas

Annu, kuras mazuli policisti atrada mirušu automašīnā, mājās gaida arī vecākā meitiņa: “Ja mamma atradīsies, viņai iznāks no vēdera vēl viens bēbis” Ieteikt







Šodien sabiedrību šokēja ziņa, ka Valsts policija, veicot vērienīgus Rīgā pazudušās 1989. gadā dzimušās Annas Jansones meklēšanas darbus, mežā Jelgavas novadā atraduši nomas auto, kurā bez dzīvības pazīmēm gulējusi šīs sievietes meita Luīze Evertovska.

Valsts polcija bija saņēmusi iesniegumu, ka 1.novembrī plkst. 9:20 māte kopā ar meitu izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Pētersalas ielā un līdz šim brīdim nav zināma viņu atrašanās vieta.

Likumsargi norāda, ka jau tajā pašā dienā tika uzsākti meklēšanas darbi, pārmeklētas itin visas adreses, kur sieviete kopā ar mazuli varētu atrasties, tomēr abas nebija atrodamas. Vienīgais pavediens, kas bijis noderīgs izmeklēšanas procesā, bijis fakts, ka Anna tajā rītā iznomājusi auto.

Portāla LA.LV rīcībā ir informācija, ka tas bija kompānijas “Bolt Drive” koplietošanas auto, tamdēļ likuma sargiem bija iespēja to izsekot.

Valsts policija sabiedrībai sniedza informāciju, ka auto tika atrasts 26 stundas pēc Annas un viņas bērna aizbraukšanas.

“2. novembrī, turpinot meklēšanas pasākumus, ap plkst. 11.00 meža masīvā Jelgavas novadā, Valgundes pagastā Valsts policijas darbinieki atrada minēto nomas automašīnu “Toyota Corolla”, kuras salonā diemžēl atradās miris minētais zīdainis.”

Par bērna nāves apstākļiem, vai tā bijusi vardarbīga, policisti patlaban plašākus skaidrojumus nesniedz. Tos noteiks ekspertīzē. Patlaban ir neatbildēts jautājums – kas noticis ar pašu Annu Jansoni? Kāds ir bijis viņas motīvs šādai rīcībai.

Portāls LA.LV noskaidroja, ka Anna mācījusies Rīgas valsts 1. ģimnāzijā. Bijušais klasesbiedrs Edgars portālam skaidro: ”Diemžēl nevaru neko komentēt, jo kopš skolas beigšanas ar Annu praktiski nemaz neesmu bijis kontaktā un viņas ģimeni, vīru nepazīstu. Varu tikai teikt, ka skolas laikā viņa bija ārkārtīgi gaiša, sirsnīga, gudra, draudzīga un atsaucīga. Nevaru iedomāties, ka viņa kādam varētu apzināti darīt pāri.“

Sociālajās platformās pie Valsts policijas izliktajiem rakstiem, kuros tiek lūgta sabiedrības palīdzība bezvēsts prombūtnē esošās māmiņas meklēšanā, jau sākotnēji tika izvirzīta galvenā versija – māte bēg no vardarbīgām attiecībām. Ļaudis zināja rakstīt, ka sieviete kā “anonīma persona” par savu dzīves situāciju jau bija izstāstījusi populārajā “Atsaucīgo māmiņu forumā”.

Portāls LA.LV sazinājās ar portāla administrāciju, kurā guva apstiprinājumu faktam, ka pēdējā laikā tiek saņemti ļoti daudz anonīmi ziņojumi par to, ka sievietes bēg no vīriem varmākām un lūdz pēc padoma, kā dzīvot tālāk, kā nopelnīt finanses. Bet, vai šos ierakstu autore bija Anna? Foruma administrācija pēc portāla LA.LV lūguma veica rūpīgu analīzi un secināja, ka zīmīgākie lūgumi palīdzēt, kas būtu atbilstošākie sociālajos medijos uzburtajai Annas dzīves situācijai, tomēr nebija pazudušās sievietes rokas rakstīti. To autores bija citas foruma dalībnieces, kuras nonākušas šādā, sarežģītā dzīves posmā.

Valsts policijā LA.LV nesniedz informāciju arī par to, kāda bija situācija brīdī, kad sieviete, ar zīdaini rokās devās prom no mājām Rīgā. Vai bijušas aizdomas, ka mazulim māte varētu nodarīt pāri? To uzzināsim pēc rūpīgas izmeklēšanas.

Uz šo jautājumu pagaidām nesaņemam atbildi arī no mirušās meitenītes tēva Jura, kurš par meklēšanas gaitu aktīvi informē platformas “X” lietotājus. Viņš arī publicējis fotogrāfijas, kurās Anna izskatoties tuvāk patiesībai un norāda, ka, iespējams, sievietei somā bijušas citas drēbes. Vai tas liecina par plānotu bēgšanu? Mums nav informācijas.

Tā ir pirmsdzemdību bilde, viņai tagad -20kg, pavisam cita seja… vnk tajā brīdī nevarēju atrast ātri citu bildi pretskatā. Un tagad vairs nevaru, jo policija paņēma tehniku. Bet vieglāk atpazīt būs pēc pārējām, ko sūtīju policijai: https://t.co/qlHzECylmi pic.twitter.com/aKDMU8Ed3q — Džuris (@TontonsB) November 3, 2023

Juris (nerediģēts teksts): “Tā ir pirmsdzemdību bilde, viņai tagad -20kg, pavisam cita seja… vnk tajā brīdī nevarēju atrast ātri citu bildi pretskatā. Un tagad vairs nevaru, jo policija paņēma tehniku. Bet vieglāk atpazīt būs pēc pārējām, ko sūtīju policijai.”

Ar tām virsdrēbēm arī pastāv iespēja, ka bija somā paņemtas citas. Man nav baigo cerību… Ja nu tomēr kaut kur vēl klaiņo/slēpjas un atrodat, sakiet, ka es viņu ne par ko nevainoju un atbalstīšu lai vai kā būtu tālāk. — Džuris (@TontonsB) November 3, 2023

FOTO: Facebook/Anna Jansone

Juris (nerediģēts teksts): ”Ar tām virsdrēbēm arī pastāv iespēja, ka bija somā paņemtas citas. Man nav baigo cerību… Ja nu tomēr kaut kur vēl klaiņo/slēpjas un atrodat, sakiet, ka es viņu ne par ko nevainoju un atbalstīšu lai vai kā būtu tālāk.”

Nu kaut kādu veco somu no skapja izvilka un varbūt arī kādu vecu jaku vai humpalas… pag reiz bija vesels outfits ar keponu no humpalām vai tml. — Džuris (@TontonsB) November 3, 2023

Juris (nerediģēts teksts): “Nu kaut kādu veco somu no skapja izvilka un varbūt arī kādu vecu jaku vai humpalas… pag reiz bija vesels outfits ar keponu no humpalām vai tml.”

Patlaban Annu meklē visi – gan Valsts policija, gan sabiedrība, cerībā, ka sieviete ir dzīva un izstāstīs savu, tik būtisko versiju notikušajā. Sievieti mājās gaida arī viņas, cik noprotams, pēc tēva Jura ierakstiem platformā “X”, piecus gadus vecā meitiņa.

Lielā meita saka: ja mamma atradīsies, viņai iznāks no vēdera vēl viens bēbis, tikai būs ilgi jāgaida. Un nosauksim viņu atkal par Luīzi.

😭 — Džuris (@TontonsB) November 3, 2023

Juris (nerediģēts teksts): “Lielā meita saka: ja mamma atradīsies, viņai iznāks no vēdera vēl viens bēbis, tikai būs ilgi jāgaida. Un nosauksim viņu atkal par Luīzi.”

Valsts policijā īsi pirms raksta publicēšanas noskaidrojām, ka Annu vēl jo projām meklē. Un aicina sabiedrību būt vērīgiem.

Sieviete bija ģērbusies pelēkā pusmētelī, melnas krāsas džinsa biksēs un melnas krāsas zābakos. Valsts policija atkārtoti aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri varētu būt redzējuši sievieti vai kuru rīcībā ir jebkāda noderīga informācija, kas varētu palīdzēt viņas meklēšanā! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 110.