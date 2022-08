Bordāns: “Rīga šobrīd ir svarīgs centrs pasaulē, jo labi saprotam Ukrainas situāciju” Ieteikt







Tieslietu ministrs Jānis Bordāns TV24 raidījumā “Dienas personība” rosina šo laiku izmantot, lai Rīga un Latvija kļūtu par sava veida līderi un karognesēju citām valstīm.

Viņš saka: “Es saredzu Rīgu kā ļoti piemērotu vietu dažādām starptautiskām konferencēm. Tas gan ienestu papildu naudu mūsu tūrisma un dažādos citos biznesos, gan arī raisītu labas domas un idejas, kas rodas tieši Rīgā.”

Ministrs vērtē, ka mūsu galvaspilsētas loma jau šobrīd ir nozīmīga: “Rīga šobrīd ir svarīgs centrs pasaulē tajā ziņā, ka mēs labi saprotam Ukrainas situāciju, mēs esam iesaistījušies Krievijas agresijas jautājumu risināšanā. Mēs atbalstām miera un taisnības atjaunošanu.”

“Šis varētu būt labs brīdis, lai tieši Rīgā iedibinātu tradīciju sanākt kopā pēc iespējas radošākiem un interesantākiem pasaules tieslietu līderiem.”

Ministrs arī ieskicē, kāda ir šī gada tēma šādai sanākšani: “Šī gada tēma ir tiesiskuma un taisnība atjaunošana, kas gan nesaistās tikai ar karu. Pasaulē ir daudzas lietas mainījušās, pasaule ir globalizējusies. Tieslietu sistēma saplūst – gan Amerikas, gan Eiropas tiesības un daudzas citas lietas. Ķīnas ekspansija arī dod savu artavu.”

Ir radusies arī kāda konkrēta ideja. Ukraina šobrīd strādājot pie piedāvājuma pasaules valstu līderiem noslēgt līgumu, ka tiklīdz būs iespējams, meklēsim risinājumus, kā ne tikai arestēt un apķīlāt Krievijai piederošus finanšu un īpašumu resursus, bet arī kā šos resursus pēc tam nodot Ukrainas atjaunošanai.

“Viens no risinājumiem ir noslēgt disvpusējos līgumus. Ir svarīgi, ka kāds to sāk pirmais. Šeit arī radās mans piedāvājums, ka mēs šādu līgumu varētu kopīgi izstrādāt un Latvija varētu būt kā parauga rādītājs citām valstīm. Līdzīgi kā bija, kad Islande pirmā atzina Latvijas neatkarību, tad to atzina arī citas valstis.”