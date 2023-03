Kravu pārvaldīšana digitālā vidē palīdz uzņēmumiem sekot līdzi resursu efektīvai izmantošanai un sekmēt kravu piegāžu plānošanu, saņemt tūlītējas piegāžu atskaites, kā arī ietaupīt laiku grāmatvedības datu apstrādē, uzskata uzņēmums “Viangoo”. Publicitātes foto

Latvijas biznesa jaunumi: modernizēs būvnieku pārvadājumus, izstrādā risinājumu viedajai elektroenerģijas pārvaldībai Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

… skaitlis

160 – tik eiro gadā katram Latvijas iedzīvotājam izmaksā korupcija Latvijā.

Dati: Finanšu izlūkošanas dienests

… zināšanas

Pieejams ceļvedis par klimata risku pārvaldību

Biznesa ilgtspējas padomē tapis praktisks ceļvedis Latvijas uzņēmumiem par klimata risku pārvaldību. Ceļvedis iepazīstina uzņēmējus ar globālajiem un Latvijas klimata scenārijiem, ar tiem saistītiem riskiem un to ietekmi, kā arī iezīmē galvenos soļus un piedāvā praktiskus rīkus klimata risku un iespēju novērtēšanai uzņēmumos. Materiāls publicēts digitālā formātā, un tas ir pieejams ikvienam vietnē “Swedbank Biznesam”. Ceļvedī galvenokārt izmantota Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas (“TCFD jeb Task Force on Climate-Related Financial Disclosures”) izstrādātā pieeja klimata risku novērtēšanā.

… infrastruktūra

Rēzeknē būvēs šķeldas katlumāju

Pilnsabiedrībai “REZ NRJ” izdevies “Luminor” bankā saņemt 5,8 miljonu eiro kredītu, lai Rēzeknē tiktu būvēta šķeldas katlumāja.

Šķeldas katlumāja samazinās pilsētas atkarību no gāzes un stabilizēs apkures tarifus, vienlaikus veicinot klimata neitralitāti un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. “Pāreja no fosilā kurināmā apkures uz ilgtspējīgiem apkures veidiem šobrīd ir ļoti aktuāla gan ģeopolitiskās situācijas, gan klimata pārmaiņu kontekstā. Apsveicami, ka Rēzeknes pilsēta ir atradusi privāto investoru jaunas katlumājas būvniecībai, lai pašvaldības iedzīvotājus nodrošinātu ar videi draudzīgāku apkures sistēmu un efektivizētu izmaksas par siltumenerģiju. Atbalsts dažādiem energoefektivitātes uzlabošanas projektiem šobrīd ir viena no bankas prioritātēm, lai sasniegtu vides, sociālos un labas pārvaldības mērķus, kas ir tik aktuāli Latvijā un pasaulē. Šādi veicinām pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni,” saka Ilze Zoltnere, “Luminor” Korporatīvā departamenta vadītāja.

5,2 miljoni novirzīti katlumājas jaunbūves celtniecībai, bet 0,6 miljoni apgrozāmajiem līdzekļiem. Šķeldas katlumājā ir uzstādīti divi apkures katli, un to kopējā jauda ir 12 MW. Jaunā apkures sistēma ļaus pilsētas iedzīvotājiem samazināt apkures tarifus aptuveni par 40%. Ņemot vērā, ka šoziem apkures tarifi Rēzeknē bija vieni no augstākajiem valstī, tad šajā pilsētā pāreja uz vietējo resursu izmantošanu apkurē ir sevišķi aktuāla.

… tehnoloģijas

Modernizēs būvnieku pārvadājumus

Latvijas uzņēmums “Viangoo” izstrādājis digitālu platformu, kas ļaus būvniecības uzņēmumiem kravu pārvadājumus organizēt elektroniski, tādējādi būtiski optimizējot to darbību.

Izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, uzņēmumiem tiks nodrošināts digitāls risinājums beramkravu piegādes ķēžu dalībnieku komunikācijai, apvienojot tos vienotā platformā. Uzņēmums pie lietotnes izveides strādājis divus gadus, sadarbojoties ar “Cube Mobile”, kas iepriekš izstrādājis aplikācijas tādiem uzņēmumiem kā “Pasažieru vilciens”, “Elektrum”, “Citadele” un citiem.

“Šobrīd beramkravu sauszemes pārvadājumi tiek organizēti, tāpat kā tas ticis darīts desmitiem gadu, – neskaitāmi pieraksti papīra formā, nemitīgas sazvanīšanās par piegādes laiku izmaiņām un galamērķa adrešu precizēšanu, manuāla piegādes atskaišu sagatavošana un rēķinu apmaiņa pa pastu. Vēlamies modernizēt kravu pārvadājumu sektoru – informāciju tehnoloģijas šobrīd ļauj pilnībā digitalizēt kravu piegādes pārvaldīšanas procesus, tādējādi optimizējot gan uzņēmumu procesu pārvaldību, gan padarot beramkravu pasūtīšanu ērti pieejamu – to ir iespējams izdarīt viedtālruņa aplikācijā, neveicot nevienu telefona zvanu. Baltijas kopējais beramkravu tirgus apjoms ir aptuveni viens miljards eiro, tāpēc tirgus modernizēšana ir loģisks solis,” skaidro “Viangoo” dibinātājs un izpilddirektors Pēteris Kļaviņš.

“Kravu pārvaldīšanai digitālā vidē ir vairākas priekšrocības. No uzņēmuma perspektīvas tas palīdz sekot līdzi resursu efektīvai izmantošanai un sekmēt kravu piegāžu plānošanu, jo tiešsaistē operatīvi iespējams sekot līdzi kravu plūsmai, saņemt tūlītējas piegāžu atskaites, kā arī ietaupīt laiku grāmatvedības datu apstrādē. Digitāls risinājums palīdz arī ēnu ekonomikas izskaušanā, jo cenu piedāvājumi un rēķinu automatizēšana nodrošina datu caurspīdīgumu gan uzņēmumam, gan patērētājam. Tāpat būs iespējams īstenot būtisku piegādes maršrutu optimizāciju. Nozarē strādājošajiem nav noslēpums, ka šobrīd piegāžu transports netiek izmantots efektīvi un kravas mašīnas bieži mēdz pārvietoties tukšas. Procesa digitalizācija ļauj pilnvērtīgi organizēt kravas mašīnu noslogojumu, tādējādi samazinot piegādes izmaksas un CO2 kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā,” stāsta “Viangoo” pārstāvis.

“Viangoo” savu darbību uzsācis šā gada janvārī un kopā ar sadarbības partneriem jau šobrīd ir izveidojis vairāk nekā 70 kravas mašīnu plašu tīklu, kas transportē Latvijā pieprasītākos beramkravu materiālus – smilti, šķembas, dolomītu, melnzemi, granītu, būv­gružus un citus būvniecības materiālus. Uzņēmuma klientu lokā atrodami Latvijā zināmi būvniecības nozares uzņēmumi – A/S A.C.B., SIA “Tilts”, SIA “Torensberg”, SIA “Asfaltbūve” u. c. Uzņēmuma attīstības plāns paredz pāris gadu laikā kļūt par vadošo beramkravu piegādes automatizācijas risinājumu Baltijas valstīs, ar plāniem izvērst darbību Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs.

… tehnoloģijas

Izstrādā risinājumu viedajai elektroenerģijas pārvaldībai

“Tet” sadarbībā ar Latvijas elektromobilitātes un viedās pilsētas risinājumu uzņēmumu “Etago” izstrādā mašīnmācīšanās algoritmos balstītu elektroenerģijas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmu efektīvākai un racionālākai elektroenerģijas pārvaldībai.

Gan mājsaimniecībām, gan komersantiem tā nodrošinās elektroenerģijas patēriņa analīzi un prognozes, kā arī mazinās un automātiski balansēs iekārtu patēriņu, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus cenu svārstības. Sistēmā iekļauti trīs risinājumi – energoietilpīgu iekārtu atslēgšana uz noteiktu laiku elektroenerģijas cenas “pīķa” laikā, enerģijas uzkrāšana un izmantošana elektroenerģijas tirgus cenu svār­stību gadījumos, kā arī apvienotais risinājums. Projekts paredz arī elektromobiļu uzlādes stacijas, kas spēj nodrošināt divvirziena enerģijas plūsmu. Risinājums tiek izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

“Šā projekta mērķis ir izstrādāt reāli strādājošu risinājumu, kas, balstoties uz precīzu elektroenerģijas patēriņa analīzi un prognozēšanu, būs spējīgs nodrošināt enerģijas balansēšanu līdz pat iekārtu līmenim. Piemēram, biroja kondicionieri var atslēgt uz 10–15 minūtēm trīs vai četras reizes dienā, neietekmējot nepieciešamo vides temperatūru, bet samazinot patēriņu. Plānā ir arī elektromobiļu divvirziena uzlāde (pirmais virziens – auto uzlāde, otrais – uzkrātās enerģijas nodošana tīklam un/vai mājai, birojam), kas ļauj uzkrāto enerģiju izmantot mājsaimniecības vajadzībām vai atdot to kopējā tīklā,” skaidro “Tet” viedo risinājumu attīstības vadītājs Toms Stālmans.

Tehniskais risinājums, ar ko strādā “Etago” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, balstās mašīnmācīšanās algoritmos, kas atslēdz iekārtas nepieciešamajā daudzumā atkarībā no ietekmes un veida. “Šis ir apjomīgs pētniecības projekts, kas sastāv no pieprasījuma-piedāvājuma pakalpojumā ietverto iekārtu izpētes un to darbības algoritmu izstrādes. Pētījuma laikā noteicām potenciāli atslēdzamo iekārtu parametrus un to ietekmi uz lietotājiem. Pētījām arī pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas sadarbības iespējas ar elektromobiļu uzlādes stacijām. Ņemot vērā lietotāju vajadzības, kā arī agregatora un elektroenerģijas cenas biržā, noteicām vēlamo iekārtu patēriņa kontroli,” stāsta “Etago” pētnieks Dainis Tropiņš.

Līdz šim “Tet” un “Etago” ir pētījuši un testējuši piemērotākās iekārtas, tehnoloģiskos risinājumus un iekārtu komunikācijas protokolus elektroenerģijas uzskaitei, patēriņa pārvaldībai, iekārtu atslēgšanai un ieslēgšanai, saules enerģijas uzkrāšanai un elektromobiļu uzlāžu izmantošanai agregācijas pakalpojumos. Izstrādāti mašīnmācīšanās risinājumi, ņemot vērā dažādu objektu patēriņu – dzīvokļu, privātmāju, biroju, ražošanas ēku, tirdzniecības centru. Tāpat algoritmi piemēroti dažādām iekārtām un ierīcēm, to patēriņiem un jaudām. Tie ļauj definēt energoietilpīgo iekārtu kopas, iestatīt iekārtu atslēgšanas periodus un biežumu, definēt elektroenerģijas mērķa ietaupījumu vai arī uzstādīt maksimālo elektroenerģijas ietaupījuma režīmu. Izstrādātajā sistēmā iespējams uzkrāt un iegūt elektroenerģijas patēriņa datus.