Maestro burgeru līnijas tapšana. Publicitātes foto

"McDonald's" radījis gardēžu burgerus sadarbībā ar triju valstu TOP ēdienu blogeriem







Latvijas ēdienu blogere Anna Birmane, kura pazīstama arī kā Anna Panna, kopā ar Džanu Luku Demarko (Lietuva) un Hungry 4some (Igaunija) radījuši oriģinālas receptes īpaši “McDonald’s” gardēžu burgeru līnijai “Maestro”. Sākot no 10. augusta, jaunie burgeri pieejami visos “McDonald’s” restorānos Baltijā.

“Kā vadošais restorānu tīkls mēs vienmēr meklējam jaunus veidus kā pārsteigt mūsu viesus un sniegt viņiem unikālu garšas pieredzi, kas pieejama tikai “McDonald’s” restorānos. Ar lielu prieku šodien prezentējam jaunumu mūsu ēdienkartē – “Maestro” burgerus, kas radīti īpašā sadarbībā ar vadošajiem ēdienu blogeriem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Šī ir vēl nebijusi sadarbība gan mūsu zīmolam, gan Baltijas ēdienu blogeriem, kopā radot neatkārtojamas receptes “McDonald’s” ēdienkartei Baltijā. Jauno “Maestro” burgeru tapšanā ir apvienotas izmeklētas, augstas kvalitātes sastāvdaļas, mūsu zināšanas un pieredze burgeru gatavošanā, blogeru profesionālā meistarība un zināšanas par vietējo kultūru. Tā rezultātā jaunajiem burgeriem ir vēl nebijusi garša, kas atspoguļo katras Baltijas valsts īpašo temperamentu. Esmu pārliecināts, ka jaunos “Maestro” burgerus novērtēs pat visprasīgākie gardēži,” norāda “McDonald’s” ģenerāldirektors Baltijas valstīs Vladimirs Janevskis (Vladimir Janevski).

Ēdienu blogere Anna Birmane (Latvija), Džans Luks Demarko (Lietuva) un ēdienu blogeru komanda no Igaunijas Hungry 4some – Kertu Ratuss, Rasmuss Eisma, Susanna Kēmāgi un Marlēna Valdmā, radījuši divas oriģinālas receptes “McDonald’s” gardēžu burgeru līnijai “Maestro” – ar liellopa un vistas gaļu. Receptes izstrādātas, izmantojot tikai augstākās kvalitātes “McDonald’s” sastāvdaļas no “McDonald’s” piegādātājiem, tai skaitā augstvērtīgu liellopa un vistas gaļu kā pamatu šiem burgeriem, svaigus dārzeņus un zaļumus, kraukšķīgas maizītes un izteiksmīgas mērču kombinācijas. Darbs pie recepšu izveides noritēja vairākus mēnešus, degustējot un kombinējot sastāvdaļas un veicot vairākus garšu testus.

“Viens no maniem bērnības sapņiem bija nosvinēt dzimšanas dienu “McDonald’s” un redzēt, kā top burgeri. Bērnībā man nebija iespējas to piedzīvot, bet pēc vairākiem gadiem man ir tas gods sadarboties ar “McDonald’s” un citiem ēdienu blogeriem no Baltijas “Maestro” burgeru izstrādē. Pēdējo mēnešu laikā mēs kopā degustējām burgeru sastāvdaļas un baudījām neskaitāmas garšu kombinācijas, lai izveidotu perfektu burgeru. Visa projekta laikā ir piedzīvoti neskaitāmi prieka brīži, bet – pats svarīgākais – radīta lieliska garša,” saka atpazīstamā Latvijas ēdienu blogere un pavārgrāmatu autore Anna Birmane, kas ir viena no jauno “Maestro” burgeru recepšu autorēm.

“Maestro” liellopa burgeram ēdienu blogeri izmantojuši augstākās kvalitātes liellopa gaļu, Čedaras sieru, sulīgu tomātu, halapenjo, ledus salātus, rukolu, sarkano sīpolu, kraukšķīgu maizīti un neatkārtojamo tomātu grila mērci.

Maestro vistas burgeram ēdienu blogeri radījuši garšu ar kraukšķīgu vistiņu, “Emmental” sieru, tomātu, ledus salātus, rukolu, majonēzes mērci, kraukšķīgu maizīti un galvenajā lomā – īpaši gardo reliša mērci.