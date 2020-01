Oļegs Burovs. Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) pagaidām neprognozē, kādu lēmumu varētu pieņemt viņa frakcijas biedri, lemjot par koalīcijas partneru aicinājumu nomainīt viņu mēra amatā.

Burovs aģentūrai LETA sacīja, ka ir viens no frakcijas biedriem un šis jautājums jāapspriež kopīgi, tādēļ kolēģu noskaņojumu pagaidām nekomentēšot.

Burovs apgalvoja – kā mērs viņš strādājot rīdziniekiem un nepiedaloties nekādās shēmās.

Viņš esot pārliecināts, ka domei ir jāmainās un partijām aktīvāk jācīnās ar korupciju.

“Ja ir cilvēku, kuri uzskata, ka mums “jāiet atpakaļ” uz to brīdi pirms gada, kad tikko bija noticis korupcijas skandāls “Rīgas satiksmē”, es to negribu un pie krēsla neturos. Ja gribu atgūt rīdzinieku uzticību un ja redzu, ka notiek kādi pretēji procesi, es gribu no tā norobežoties,” sacīja domes priekšsēdētājs, apgalvojot, ka neesot gatavs strādāt “par jebkuru cenu, lai apmierinātu visu shēmotāju prasības”.

Burovs uzskata, ka vienīgais vienpersoniskais lēmums, kuru viņš ir pieņēmis, taču par kuru pirms tam informējis vicemēri Annu Vladovu (S), bijis atcelt rīkojumu, ar kuru Vladova Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītāja amatā iecēla Emīlu Jakrinu. Viņš pārmeta, ka tieši Vladova šo lēmumu pieņēmusi vienpersoniski, nekonsultējoties ar Burovu, savukārt Vladova aģentūrai LETA iepriekš apgalvoja, ka Burovs pats Jakrinam šo amatu esot savulaik solījis.

“Par visu pārējo ir bijušas apspriedes. Ja koalīcijas partneri paši pirmdien pameta koalīcijas sanāksmi, nemaz nesagaidot Finanšu departamenta prezentāciju par nākamā gada budžetu, tad pēc tam nevajag runāt, ka viņi ar to nav iepazinušies,” sacīja politiķis, solot, ka visas sociālās programmas, par kuru atcelšanu bažas pauduši koalīcijas partneri, netiks atceltas.

Komentējot pārmetumus, ka Burovs nepilda koalīcijas līgumā ietvertās norunas, kas saistītas ar pārvaldības jomu sadali, viņš sacīja, ka vienīgā noruna bijusi par to, ka Finanšu, Pilsētas attīstības un Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktori tiks izraudzīti atklātā konkursā. Personāla nodaļai tagad dots uzdevums konkursus uz šiem amatiem izsludināt līdz 15.janvārim, līdz ar to, pēc Burova vārdiem, pašlaik neesot būtiski, kurš konkursa laikā būs direktora pienākumu izpildītājs.

Burovs pagaidām neprognozēja, kad varētu sasaukt Rīgas domes sēdi par viņa atstādināšanu, kā arī neprognozēja, kāds varētu būt tās iznākums.

Kā ziņots, partijas “Saskaņa” un deputātu bloka “Rīgai” Rīgas domes politiķi uzstāj uz pašvaldības vadītāja Burova nomaiņu. Deputātu bloks un partijas “Saskaņa” domes frakcija vienojušies aicināt koalīcijas partnerus – GKR deputātus – lemt par mēra nomaiņu, jo domnieki nespējot sastrādāties ar Burovu.

Galvenās nesaskaņas partneru vidū saistītas ar to, ka Burovs “vienpersoniski uzņēmies” koalīcijas vadību un lēmumu pieņemšanā nekonsultējas ar saviem partneriem.

“Saskaņa” un deputātu grupa “Rīgai” ir gatavi turpināt sadarbību ar GKR, paliekot koalīcijā.

Vadošie koalīcijas politiķi aģentūrai LETA atzina, ka Burovs ir “izcils profesionālis”, tomēr viņam trūkstot politiskas pieredzes koalīcijas darba vadīšanā.

Pats Burovs vēl vakar aģentūrai LETA vērtēja, ka nekādas būtiskas nesaskaņas koalīcijā neesot.

Rīgas domes koalīciju patlaban veido “Saskaņa”, “Gods kalpot Rīgai” un deputātu bloks “Rīgai!”, kā arī domniece Baiba Broka. Kopumā koalīcijai ir 32 balsis.