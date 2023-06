Ilustratīvs attēls. Šakālis. Foto: Shutterstock

"Burtiski no zobiem es viņu izrāvu!" Jelgavas rajonā mājas pagalmā nāk šakālis un cenšas nomedīt kucēnu







Portālam “medibam.lv” satrauktu vēstuli adresējis kāds Jelgavas rajona Vilces pagasta iedzīvotājs, kurš pastāstījis, ka viņa mājas pagalmā takša šķirnes kucēnam uzglūn liels plēsējs. Viņš vaicā – ko šādā situācijā darīt? Un kā rīkoties?

Matīss raksta: “Vai tur ir kaut kādi aizliegumi, ierobežojumi attiecībā uz plēsēju medīšanu? Jelgavas rajons, Vilces pagasts.

Es varbūt pat būtu gatavs/ar mieru samaksāt, galvenais, lai kāds nomedītu to plēsoņu, jo šorīt tikai par mata tiesu izdevās paglābt savu takša šķirnes kucēnu.

Liela auguma lapsa. Varētu būt arī šakālis, ne rudas krāsas, bet drīzāk dzeltenīgas, un ļoti liela auguma. Un pats interesantākais tas, ka vispār nebēg, it kā atkāpjas, pamūk, bet vienalga skatās, meklē veidus, iespējas, kā notvert medījumu.

Pat nepamanīju, no kurienes, kā viņš izlīda, pamanīju vien tad, kad mans taksītis sāka riet. Burtiski no tā šakāļa zobiem es viņu izrāvu.

Paņēmu uz rokām to suni, un protams vienlaikus (lai cik smieklīgi tas arī nešķistu), sāku ar malkas pagalēm nomētāt to plēsoņu, jo viss jau norisinājās brīdī, kad es atrados malkas šķūnī, bet arī tā nomētāšana ar malkas pagalēm nespēja viņu īpaši biedēt.”

Portāls skaidro, ka pirmo reizi šakālis Latvijā novērots 2013.gadā un tika nomedīts netālu no Jelgavas. Šī suga ir invazīva, jo Latvijai būtībā tā ir sveša. Pēc tam ilgus gadus par šakāļiem nekas nebija dzirdēts. Vēlāk parādījās ziņas no Igaunijas, kur lapsa ar garām kājām tomēr izrādījās šakālis. Tāpat tie tika manīti Lietuvā. Un tad pavisam pēkšņi laika periodā no 2020. līdz 2021.gadam medību sezonā oficiāli tika nomedīti divi desmiti šakāļu.

Tagad tie ir manīti ne tikai pie Jelgavas, bet arī Kurzemes rietumos, kā arī tikuši novēroti Ķemeru Nacionālajā parkā.

Jāatzīmē, ka šakālim ir noteikta medību sezona no 15.jūlija līdz 31.martam. Ja zeltainais šakālis tiešām nāk mājās, apdraud suņus un citus mājdzīvniekus, ir iespēja vērsties Valsts meža dienestā ar lūgumu, lai atļauj konkrētajā vietā nomedīt šakāli ārpus sezonas. To savukārt var izdarīt tikai mednieks konkrētajā īpašumā ar īpašnieka atļauju vai mednieku kolektīva biedri, kuri noslēguši līgumu ar zemes īpašnieku. Piedevām, ja pastāv iespēja, ka šakālis nāk sētā, vajadzētu ievērot dažas drošības prasības.

Kā pasargāt savu sētu no plēsējiem?

– aizvāc jebkādas ēdiena paliekas, arī tad, ja suns tiek barots ārā – viegli pieejama barība pievilina plēsējus;

– neatstāj atkritumus. Arī atkritumi pievilina plēsējus, tādēļ jārūpējas par to, lai tie būtu slēgtā konteinerā un regulāri izvesti;

– sargi savus mājdzīvniekus! Neatstāj mājdzīvniekus bez uzraudzības, jo mazs suns, kaķis un vistas var kļūt par, piemēram, zeltainā šakāļa upuriem;

– sēta vai elektriskais gans var pasargāt mājas mīluļus no potenciāla mazo plēsēju drauda.