Ekonomikas ministre Ilze Indriksone Foto: Evija Trifanova/LETA

Būs atbalsts arī uzņēmumu energoefektivitātei







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz šim atbalsts energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām bijis tikai mājsaimniecībām un siltumapgādes uzņēmumiem, beidzot valdība no Atveseļošanas fonda piešķīrusi pirmo finansējumu arī uzņēmējiem.

No šim mērķim pieejamajiem 80,586 miljoniem eiro 30,586 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai un 50 miljoni eiro – pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Atbalsts uzņēmumiem būs pieejams kā AS “Finanšu institūcijas “Altum”” (“Altum”) aizdevums vai “Altum” paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai – maksimālā aizdevuma summa ir pieci miljoni eiro ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb finanšu institūcija “Altum” samazinās aizdevumu 30% apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 miljonus eiro pēc tam, kad projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Prioritāte aizdevuma saņemšanai būs uzņēmumiem, kuri eksportē vismaz 51% no saražotā vai to eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā bijis vismaz miljons eiro. Savukārt pēc četrām nedēļām, no dienas, kad “Altum” sāks pieņemt pieteikumus, atbalstam varēs pieteikties arī pārējie uzņēmumi. Pieteikšanās finansējuma saņemšanai sāksies 1. augustā.

“Galvenās atbalsta darbības ir būvdarbu veikšana ēkās un norobežojošās konstrukcijās, kas varētu būt tāda klasiska siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, ražošanas iekārtu iegāde, siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve, un, protams, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana, aizstājot fosilos kurināmos un uzņēmumos nodrošinot enerģētisko neatkarību. Šobrīd esam izslēguši vairumtirdziecības un mazumtirdzniecības nozari, neizslēdzot tādu iespēju. Vērtēsim, kā programma īstenojas, kāds ir pieprasījums, kāda ir resursu pieejamība. Vērtēsim iespēju jau tuvākajā laikā šo programmu pielāgot vajadzībām,” klāsta ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA).