Publicitātes foto

C vitamīns – Tavs palīgs imūnsistēmas stiprināšanā Ieteikt







C vitamīns, kas pazīstams arī kā askorbīnskābe, ir viens no svarīgākajiem vitamīniem cilvēka organismā. Tas ne tikai palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, bet arī veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas, kaulu un smaganu darbībai. Mūsdienu dinamiskajā un aizņemtajā dzīvesveidā ir svarīgi zināt, kā C vitamīns var palīdzēt mums palikt veseliem un aizsargāt organismu no slimībām.

Reklāma Reklāma

Kas ir C vitamīns?

C vitamīns ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kas nepieciešams dažādu svarīgu ķermeņa funkciju veikšanai. Cilvēka organisms pats nespēj ražot C vitamīnu, tāpēc tas jāuzņem ar uzturu vai uztura bagātinātājiem. Tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, palīdzot cīnīties pret brīvajiem radikāļiem un aizsargājot šūnas no bojājumiem.

C vitamīna funkcijas organismā

C vitamīnam ir plašs funkciju klāsts organismā, tostarp:

Imūnsistēmas atbalsts: C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību un palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību intensīvas fiziskas slodzes laikā un pēc tās;

Kolagēna sintēze: C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai asinsvadu, kaulu, skrimšļu, smaganu, ādas un zobu darbībai;

Enerģijas lādiņš: C vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un samazināt nogurumu un nespēku;

Dzelzs uzsūkšanās uzlabošana: C vitamīns uzlabo dzelzs uzsūkšanos, palīdzot organismam labāk uzņemt dzelzi, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem ar anēmiju;

Psiholoģiskais līdzsvars: C vitamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību, normālas psiholoģiskās funkcijas un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Kā arī palīdz atjaunot E vitamīna reducēto formu.

C vitamīns un imūnsistēma

Viena no galvenajām C vitamīna priekšrocībām ir tā spēja stiprināt imūnsistēmu. Pētījumi liecina, ka C vitamīns var saīsināt saaukstēšanās ilgumu un samazināt slimības simptomu smagumu. C vitamīns palielina balto asinsķermenīšu aktivitāti, kas ir galvenie ķermeņa aizsargi pret infekcijām un vīrusiem.

C vitamīna avoti

Lai uzņemtu pietiekamu daudzumu C vitamīna, ir svarīgi iekļaut uzturā dažādus pārtikas produktus, kas bagāti ar šo vitamīnu. Šeit ir daži no labākajiem dabīgajiem C vitamīna avotiem:

Citrusaugļi: apelsīni, citroni, greipfrūti;

Ogas: zemenes, mellenes, jāņogas;

Zaļie dārzeņi: brokoļi, spināti, kāposti;

Paprika: sarkanā un dzeltenā paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu;

Kivi un papaija.

C vitamīna uzņemšana ar uztura bagātinātājiem

Lai gan dabīgais uzturs ir vislabākais veids, kā uzņemt C vitamīnu, dažkārt tas var nebūt pietiekams, it īpaši sezonas laikā, kad pieejamo svaigo produktu klāsts ir ierobežots. Šādos gadījumos C vitamīna uztura bagātinātāji var būt labs risinājums, lai nodrošinātu pietiekamu vitamīna daudzumu organismā.

Ieteicamā dienas deva C vitamīnam ir atkarīga no vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa. Vispārīgi ieteikumi ir:

Pieaugušajiem: 75-90 mg dienā;

Grūtniecēm un zīdītājām: palielināta deva līdz 120 mg dienā;

Smēķētājiem: nepieciešams par 35 mg vairāk dienā, jo smēķēšana samazina C vitamīna līmeni organismā.

Reklāma Reklāma

Pārdozēšana ir reta, jo C vitamīns ir ūdenī šķīstošs un pārmērīgs daudzums tiek izvadīts no ķermeņa. Tomēr pārmērīga C vitamīna lietošana (vairāk nekā 2000 mg dienā) var izraisīt kuņģa-zarnu trakta problēmas, piemēram, caureju un vēdera sāpes.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

C vitamīns InternetAptieka.lv piedāvājumā

Meklē plašāko piedāvājumu ar dažādiem C vitamīna uztura bagātinātājiem? Apskati InternetAptieka.lv piedāvājumu! Šeit ir gandrīz 80 dažādu ražotāju C vitamīna uztura bagātinātāji. Katram ir lietošanas instrukcija un sastāvs, kas ļaus atrast piemērotāko variantu tieši priekš sevis!

Protams, pirms uztura bagātinātāju lietošanas ir ieteicama ārsta vai farmaceita konsultācija! InternetAptieka.lv nodrošina kvalificēta farmaceita konsultācijas kā klātienē – Mārupē, tā arī attālināti – telefoniski vai izmantojot Whatsapp platformu!

Izmanto modernā tiešsaistes aptiekas priekšrocības un pasūti nepieciešamo aptiekas produkciju ātri un bez raizēm! InternetAptieka.lv – kvalitatīva un sertificēta produkcija, patīkamas cenas un pastāvīgas atlaides, ka arī ātra un ērta piegāde!