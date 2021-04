Publicitātes foto

Ceļš uz ilgtspējīgu biznesu – sākt ar sevi un saviem piegādātājiem







Autors: Deniss Gaciha, Schneider Electric Baltijas direktors

Eiropa uzņēmusi zaļo kursu, un labākas nākotnes vārdā mums kopā tas jārealizē – ražotājiem, izejmateriālu piegādātājiem, darbiniekiem. Esam Zaļā kursa principus ieviesuši savā darbā un sagaidām arī no pārējiem, jo klimatneitrāls mērķis ir izvirzīts. Runa ir gan par sociālo atbildību, gan arī iespēju kāpināt apgrozījumu.

Schneider Electric ir viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas nodrošina enerģijas vadības un automatizācijasdigitālos risinājumus energoefektivitātei un ilgtspējībai. Mūsu uzņēmums jau gadiem atrodas GLOBAL 100 sarakstā to korporāciju skaitā, kas visvairāk pūļu velta ilgtspējas mērķu īstenošanai, un šogad Schneider Electric ir izdevies ieņemt 1. vietu. Par ilgtspēju mēs sākām runāt jau 2006. gadā.

Schneider Electric ir augoša tehnoloģiju kompānija, kas izstrādā energoapgādes, automātiskas un digitālos risinājumus, īpašu uzvaru liekot uz inovācijām. 5% ienākumu tiek veltīti izpētei un attīstībai.

Schneider Electric nākotnē visvairāk skatīsies klimata izmaiņu virzienā un piedāvās risinājumus CO2 izmešu ierobežošanai. Nākotnē 70% mūsu ienākumi plānoti tieši no zaļajiem risinājumiem.

Līdz 2025. gadam Schneider Electric ir izvirzījis vairākas apņemšanās ilgtspējas jomā.

Mūsu plānā ir arī par 50% samazināt CO2 emisijas no simts mūsu lielākajiem izejmateriālu piegādātājiem. Produktu ražošanā, savukārt, plānojam 50% zaļo materiālu pieaugumu. Mūsu primārajam un sekundārajam iepakojumam vajadzētu būt 100% brīvam no plastmasas, un to aizstātu kartons. Mūsu ilgtspējas plānā ietilpst arī mērķis 50 miljoniem cilvēkiem pasaulē piedāvāt zaļo enerģiju.

Atceramies, ka ilgtspējas pamati balstās arī uz sociālo atbildību un labāku pārvaldību. Latvijā esam saņēmuši Pasaules dabas fonda atzinību par “Zaļā biroja” vides pārvaldības programmas kritēriju izpildi. Pārmaiņas piedzīvo vairāk nekā 800 mūsu biroji, kuri ar tehnoloģiju palīdzību ir padarīti daudz mūsdienīgāki un ērtāki, jo tos iespējams pārvaldīt no jebkuras ierīces.

Tikpat svarīga ir enerģijas patēriņa izsekojamība un iespējas procesu uzlabošanai. To redzam arī Rīgā, kur strādā mūsu “viedā” rūpnīca – ar augsta līmeņa robotiku, ar 3D printeriem un virtuālo realitāti. Rīgā esoša rūpnīca var būt tikpat moderna kā citas mūsu rūpnīcas Francijā, Indonēzijā, Singapūrā vai Ķīnā.

Balstoties savā pieredzē, varam citiem ieteikt iesākt ar uzņēmuma ilgtspējības stratēģiju. Pirmie uzdevumi varētu būt samazināt ietekmi uz vidi, uzlabojot energopārvaldību, krājot un analizējot datus veikt nepieciešamos pasākumus, lai panāktu energoefektivitāti. Pirmais darbs ir pašiem savā uzņēmumā, pēc tam uzmanība jāpievērš arī tam, lai piegādātāji kļūtu ilgtspējīgāki. Mūsu pieredze rāda, ka ceļš uz ilgtspēju prasa regulāru darbu, bet tas nes augļus un noteikti atmaksājas.