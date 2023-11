“Centrālā laboratorija” atvērusi filiāli Jaunajā Teikā Ieteikt







Rīgā, Jaunās Teikas kvartālā Gustava Zemgala gatvē 74 ēkas Teodors pirmajā korpusā atvērta jauna “Centrālās laboratorijas” filiāle, kuras pakalpojumus aicināti izmantot šīs apkaimes iedzīvotāji, Jaunās Teikas kvartāla biroju darbinieki un ikviens, kuram filiāle ir ērta laboratorijas pakalpojumu saņemšanai.

“Tā kā laboratoriskie pakalpojumi ir tik nozīmīgs veselības aprūpes posms, mūsu mērķis, atverot filiāli Jaunajā Teikā, ir aizvien papildināt pieejamību un pakalpojuma ērtību. Zināms, ka saspringtā biroja darbinieku ikdiena mēdz radīt šķēršļus savlaicīgām rūpēm par veselību, tādēļ mēs nākam soli pretī un esam tepat līdzās viegli sasniedzami gan Jaunās Teikas birojos strādājošajiem, gan apkaimes iedzīvotājiem, gan tiem, kuri šīs filiāles pakalpojumus var izmantot, piemēram, piestājot pa ceļam uz Mežaparku vai dodoties tālākā ceļā ārpus Rīgas. Te ir ērti nodot analīzes, bet atbildes katrs var saņemt viņam visērtākajā veidā, laboratoriju klātienē neapmeklējot. Tā mēs veicinām savlaicīgu diagnostiku un iedzīvotāju līdzestību ārstniecības procesam, ja tāds ir nepieciešams,” apliecina “Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

Jaunā filiāle strādā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, un laboratorijas klientiem ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. Jaunajā “Centrālās laboratorijas” filiālē visu veidu medicīniskās analīzes ir iespējams nodot ar vai bez ārsta nosūtījuma (neatkarīgi, kurai no Latvijā akreditētajām laboratorijām nosūtījums izrakstīts). Lai plānotu apmeklējuma laiku, laboratorija piedāvā iespēju veikt iepriekšēju pierakstu vien ar pāris klikšķiem “Centrālās laboratorijas” mājaslapā. Vizītei konkrētā laikā pierakstīties iespējams mājaslapā www.laboratorija.lv/pieraksts-lv, laboratoriju var apmeklēt arī bez iepriekšēja pieraksta. Analīžu rezultāti pēc apmeklējuma ir pieejami www.laboratorija.lv, “Centrālās laboratorijas” filiālē, pacienta norādītajā e-pastā, kā arī elektroniski tos saņem pacienta ārstējošais ārsts, kurš pacientu nosūtījis veikt analīzes. Tāpat analīžu rezultāti tiek saglabāti veselības datu portālā, kur tie pieejami arī pēc gada vai ilgāka perioda.

SIA “Centrālā laboratorija” nodrošina plaša spektra klīniski diagnostiskos laboratorijas izmeklējumus 87 filiālēs, kas atrodas visā Latvijā. Laboratorijā strādā vairāk nekā 650 darbinieku. Uzņēmuma darbība novērtēta, valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirot LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Vairāk informācijas: Līga Ribkinska, T. +371 22302996, [email protected]

SIA “Centrālā laboratorija” ir viens no grupas “Repharm” vadošajiem uzņēmumiem. “Repharm” ietilpst arī AS “Veselības centru apvienība”, AS “Sentor farm aptiekas” (zīmols “Mēness aptieka”), kā arī zāļu apgādes uzņēmums AS “Recipe plus”.