No “Centrālās laboratorijas” klientu skaita 2022. gadā 61% ir sievietes un tikai 39% vīriešu, savukārt par Vīriešu veselības mēnesi pasaulē izsludinātajā novembrī šī proporcija nedaudz mainās par labu pārbaudīto vīriešu skaitam. Mainīga šajā mēnesī ir arī veikto analīžu specifika – ja vidēji aizvadītā gada vienā mēnesī “Centrālajā laboratorijā” veikti nedaudz vairāk par septiņiem tūkstošiem PSA jeb vīriešu prostatas specifiskā antigēna izmeklējumu, tad pērnā gada novembrī to skaits pārsniedza astoņus tūkstošus un līdzīga pieprasījuma tendence vērojama arī šogad.

Pasaulē vīrieši mirst vidēji par pieciem gadiem agrāk nekā sievietes, un lielā mērā nāves cēloņi būtu novēršami, ja viņi ātrāk pievērstu uzmanību savai veselībai. Tikmēr “Centrālās laboratorijas” klientu informācija liecina, ka no laboratorijas Rīgas filiālēs 2022. gadā analīzes veikušajiem vidēji 59,9% ir sievietes un 41,1 % vīrieši, bet reģionos atšķirības rādītāji ir vēl augstāki – attiecīgi 64,9% sieviešu un 35,1% vīriešu.

“Latvijā vīrieša un sievietes vidējā mūža ilguma atšķirība diemžēl ir lielāka nekā citās valstīs (Latvijā vīrieši vidēji nodzīvo par 9–11 gadiem īsāku mūžu nekā sievietes*), vienlaikus mūsdienu medicīnas spēkos ir palielināt dzīvildzi, kaut vai reizi gadā izmantojot valsts nodrošināto pārbaudi pie ģimenes ārsta un veicot nepieciešamākās analīzes. Vīriešiem svarīgi noteikt PSA (prostatas specifisko antigēnu), ko izstrādā prostatas vai priekšdziedzera šūnas. Piemēram, audzēju gadījumā, PSA organismā tiek izstrādāts daudz aktīvāk, tāpēc tā līmenis pieaug. Tomēr PSA var palielināties ne tikai vēža gadījumā. Tas var būt palielināts arī iekaisuma vai prostatas hiperplāzijas gadījumos, tādēļ par analīžu rezultātiem noteikti jāpārliecinās ģimenes ārstam vai citam speciālistam,” kā piemēru min Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, “Centrālās laboratorijas” valdes locekle Jeļena Storoženko.

Latvijā noteiktai pacientu grupai prostatas vēža skrīninga programmas ietvaros PSA analīzes apmaksā valsts **.

“Vīriešiem vecumā no 50 gadiem vajadzētu regulāri pārbaudīt veselību, dodoties pie ģimenes ārsta vai urologa. Jāatzīst, ka aizvadītajos gados pacientu, kuri izmanto profilaktiskās pārbaudes, vecuma grupā no 45 līdz 50 ir kļuvis vairāk. Vēl pirms aptuveni 20 gadiem vairāk šādu apzinīgāku pacientu bija tikai daudz cienījamākā vecumā. Mani vērojumi ir, ka bieži vien vīriešus pārbaudēm pamudina arī viņu dzīvesbiedres, kas ir apsveicami! Lai arī pieraksti pie urologiem ir salīdzinoši aizpildīti, tomēr ļoti iesaku atrast laiku un vietu, lai pieteiktu vizīti. Ja vīrietim nav īpašu sūdzību, var doties arī pie ģimenes ārsta, kurš izraksta nosūtījumu analīzēm – ja to rezultāti radīs aizdomas par kāda veida iespējamo saslimšanu, pacients saņems tālāku nosūtījumu pie urologa. Diagnostika ļoti palīdz noteikt saslimšanas agrīnā stadijā, līdz ar to ārstēšanai lielākoties ir pozitīvi rezultāti, īpaši, ja runa ir par onkoloģiju. Ja pacients atnāk jau ar sūdzībām, diemžēl bieži vien izrādās, ka slimība ir ielaista, ārstēšana ir sarežģīta vai arī nedod vēlamo rezultātu,” profilaktisko pārbaužu un tajās ietverto analīžu lomu vīriešu veselības uzraudzībai aktualizē Latvijas Urologu asociācijas prezidents, Dr.med. Juris Plonis.

“Lai iegūtu priekšstatu par veselības stāvokli un izlemtu, kurā virzienā turpināt izmeklēšanu, vispirms var veikt analīzi, ko sauc par pilnu asins ainu. Tas ir pirmais solis daudzu nopietnu slimību diagnostikā. Pamatojoties uz šo analīžu rezultātiem, ārsti var nozīmēt turpmāko izmeklēšanu,” norāda profesore Storoženko un rekomendē vīriešiem veikt arī citas analīzes, kas varētu palīdzēt novērtēt veselības stāvokli kopumā.

Kopējais holesterīns, zema un augsta blīvuma holesterīns, triglicerīdi – kardiovaskulāro slimību riska izvērtēšanai.

Kreatinīns (GFR), urīnviela – nieru funkciju novērtēšanas testi, kas palīdz novērtēt nieru darbību un ekskrēcijas spēju.

ALAT, ASAT, bilirubīns, GGT – aknu funkciju novērtēšanas testi, kas palīdz novērtēt aknu bojājumu un metabolisma traucējumus.

Glikoze un glikētais hemoglobīns – glikozes līmeņa regulācijas traucējumu noteikšanai.

D vitamīns – atbild par daudziem dzīvībai svarīgiem procesiem, tai skaitā tam ir nozīme normālas imūnsistēmas darbībai. Nepietiekams D vitamīna daudzums organismā veicina autoimūnās un onkoloģiskās saslimšanas.

Urīna analīzes – lai diagnosticētu dažādas akūtas vai hroniskas urīnceļu slimības, iekaitot onkoloģiskās saslimšanas.

Novembri dēvē par vīriešu veselības mēnesi jeb Movember (no vārdiem moustache – ūsas un november), kas aizvadītajos gados guvis atsaucību arī Latvijā – dažādās aktivitātēs vīrieši tiek mudināti parūpēties par savu veselību. Šī tradīcija aizsākusies Austrālijā, kur vīrieši katru gadu novembrī veic ziedojumus pētījumiem un cīņai pret prostatas vēzi un citām vīriešu slimībām.

