Ceplis: "Šobrīd mēs cērtam mežus daudz vairāk, bet mēs varam to atļauties"







Līga Abakuka, TV24

“Tas, ko es tev varu pateikt – ja mēs salīdzinām padomju laiku ar mūsdienām, tad mēs cērtam stipri vairāk, bet mēs to varam atļauties. Ja salīdzina ar Ulmaiņlaikiem – mēs procentuāli cirtām vairāk, nekā mēs cērtam šobrīd. Toreiz meži aizņēma ap 28% Latvijas teritorijas, tad mēs cirtām 8 miljonus kubikmetrus gadā, šobrīd meži aizņem vairāk nekā 50% no Latvijas teritorijas un mēs cērtam vidēji 12 -13 miljonus kubikmetrus gadā,” TV24 raidījumā “Saimnieks.Zeme.Valsts” Latvijas Koka būvniecības klasteris izpilddirektors Kristaps Ceplis atspēko bažas par to, ka Latvijas meži tiekot izcirsti.

Ceplis uzsvēra, ka šobrīd ir mainījušās tehnoloģijas, cilvēki daudz vairāk stādot mežus, ir selekcionēts zāģmateriāls, ir visi priekšnosacījumi, lai varētu gan stādīt mežus, gan tos arī cirst visam esot līdzsvarā.

Turpretī Intars Dīcmanis, “Mitek Baltic” vadītājs un Latvijas Koka būvniecības klasteris valdes loceklis, raidījumā skaidro, ka arī tas koks, kas aug ātrāk un labvēlīgākos apstākļos, ir izmantojams būvniecībā: “Šo koku var izmantot būvniecībā, bet to nevar izmantot lielam laidumam ar milzīgām slodzēm. C 16 un C 18 (koksnes cietība) koksnes materiālu salīmējot iekšā konstrukcijās, var iegūt stiprību un izmantot lielākās konstrukcijās. Tas nenozīmē, ka materiāls ir derīgs tikai malkai.”

