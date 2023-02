Mārtiņš Meiers ar četrus gadus veco dēlu Miķeli. Ģimenē vēl aug divus gadus vecais Matīss. Foto: BC “KALEV/CRAMO”

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Mārtiņš Meiers desmit gadus bija stabila Latvijas basketbola izlases vērtība, bet Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā nav aizvadījis nevienu maču. 31 gadu vecais centra spēlētājs, kurš piedalījies četros Eiropas čempionātos, neslēpj – sāp tas, ka itāļu speciālists Luka Banki jau sākumā apdzēsis motivāciju.

Pirmajā nometnē Lukas Banki vadībā 2021. gada vasarā Mārtiņš Meiers piedalījās un devās laukumā gan pārbaudes spēlē pret Slovākiju, gan arī sekojošajos četros mačos Pasaules kausa priekškvalifikācijā pret Rumāniju un Baltkrieviju. Viņa loma gan pakāpeniski samazinājās – 18, 11 un 7 minūtes.

Pirms Pasaules kausa atlases turnīra sākuma tā gada novembrī Meiers tika iekļauts sākotnējā kandidātu sarakstā, bet vēlāk viņu aizstāja Kaspars Bērziņš. Tieši pirms izlases nometnes Mārtiņš Meiers mainīja komandu, no Francijas otrās spēcīgākās līgas vienības Šalonas pie Sonas “Elan” tiekot izīrēts Vroclavas “Šlask”. Banki rokādi skaidroja tā, ka Meieram pēc pārbraukšanas uz Poliju radušās neparedzētas problēmas. Tikmēr pats basketbolists sociālajos tīklos ierakstīja, ka gribētu būt kopā ar izlasi, bet tāda bijusi trenera izvēle. Valstsvienības treneru korpusam šādas publiskas atklāsmes pie sirds negāja.

“Pirmajā treniņā (Banki) pateica, ka netaisās uz mani īpaši spēlēt, diezgan nesmuki to pasniedza, bija nepatīkami. Teica, ka es neiederos viņa spēles stilā, lai gan daudzi treneri teikuši, ka mēs ar (Klāvu) Čavaru esam vienādi spēlētāji,” “Latvijas Avīzei” saka Mārtiņš Meiers. “Vienmēr esmu spēlējis izlasē, cīnījies, šis treneris mani negrib. Jau esmu atmetis cerības atgriezties izlasē, jo man nemaz īsti neļāva sevi pierādīt. Tas man nepatika, praktiski neko nepaskaidroja, vienkārši pateica paldies un viss. Iepriekšējā sezonā mums bija saruna ar Luku Banki, pēc tam vairs nav bijis kontakta. Bet tā ir viņa izvēle, viņa basketbols, izlasei labi iet, tāpēc neko nevar pārmest. Tomēr nenoliegšu – sāp. Komandai visu cieņu, ceru, ka Pasaules kausā cīnīsies kārtīgi un sanāks kaut kas labs.”

Svarīga spēle

Iepriekšējā sezonā Mārtiņš Meiers kopā ar “Šlask” kļuva par Polijas čempionu un vasarā pievienojās Tallinas “Kalev/Cramo” – komandai, kas pērn palika ārpus Igaunijas līgas fināla, bet ar nemainīgām ambīcijām. “Bija vēl citas opcijas, bet “Kalev/Cramo” izteica labu piedāvājumu un ar ģimeni nolēmām braukt uz Tallinu. Tuvāk mājām. Esmu apmierināts, ir spēles laiks, un tas man bija viens no svarīgākajiem momentiem. Līgums ir uz vienu sezonu,” teic Meiers, kurš Latvijas – Igaunijas līgā un arī FIBA Eiropas kausā vidēji mačā gūst 11 punktus.

Apvienotajā līgā šobrīd tallinieši ir trešie, bet Eirokausos pretendē uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā, šodien grupu turnīra otrās kārtas izšķirošā spēle mājās pret Vernera Koha un Kaspara Vecvagara pārstāvēto Nīderlandes vienību Hertogenbosas “Heroes den Bosch”.

“Kalev/Cramo” ir vienīgā komanda, kas šosezon Latvijas – Igaunijas čempionātā sarūpējusi zaudējumu Ukrainas “Prometey” un arī otrā tikšanās reize viņnedēļ Rīgā noslēdzās ar labu intrigu (79:83). Mārtiņam Mei­eram iznāca kārtīgs duelis pret čehu centru Ondžeju Balvinu. “Viņš ir ļoti spēcīgs, centos atsist, bet šoreiz neizdevās, spēlē Tallinā vairāk sanāca. Iespējams, mentāli nebiju gatavs ar viņu pacīnīties. Nevajag domāt par tiesnešu lēmumiem, jāspēlē basketbols. Domāju, ka Balvins ir labākais centrs līgā, labi piespēlē, raujas iekšā pēc blokiem. Man ērtāk ir spēlēt tieši pret tādiem kā viņš – lieliem, nevis mazākiem, šodien sākumā bija labi, bet tad viņiem aizgāja visas komandas spēle, izspēlēja vieglus metienus,” vērtē Meiers.

Mēneša laikā igauņiem tā bija 13. spēle, Mārtiņš atzīst, ka fiziski baterijas nesēžas, bet mentāli gan esot sarežģīti, komandas fokuss šobrīd ir uz Eiropas kausa turnīru: “Mums pašiem veiksmīgais sniegums nav pārsteigums, jūtu, ka varam. Komandā ir lieliska atmosfēra, tas ir liels pluss.”

Labs izaicinājums

Tallinas “Kalev/Cramo” pārstāv arī Zigmārs Raimo, kurš iepriekšējās nepilnas divas sezonas spēlēja “Liepājas” sastāvā. Spēles laiks ļoti atšķirīgs – no piecām līdz pat 30 minūtēm. “Sākumā bija mazāks spēles laiks, tagad pieaudzis. Katram ir sava loma komandā, atkarīgs no pretiniekiem, ja manam stilam atbilstoši, tad ir vairāk minūtes. Atdodu visu, ko varu. Pirms līguma parakstīšanas viņi zināja, ka vairāk esmu aizsardzības spēlētājs, to arī meklēja, domāju, ka esmu pierādījis un ar enerģiju palīdzējis komandai uzvarēt. Treneris ir apmierināts, lai gan ir daudzas lietas, pie kā piestrādāt,” secina 25 gadus vecais spēka uzbrucējs, kurš vidēji mačā gūst trīs punktus. “Vasarā bija vairāki piedāvājumi no Igaunijas, varbūt daudzi būtu sabijušies, ka aicina “Kalev/Cramo”, bet man patīk izaicinājumi, cīnīties par spēles laiku. Kāpēc spēlēt vājākā komandā, ja aicina spēcīgāka, kurā vari iegūt pieredzi, ik dienu trenējoties ar laba līmeņa basketbolistiem.”