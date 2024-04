Četru cilvēku ģimene veic eksperimentu, cenšoties pārtikai tērēt ne vairāk kā 60 eiro nedēļā: “No dažiem produktiem nākas atteikties” Ieteikt







Interesantu eksperimentu pārtikas budžeta plānošanā veikusi kāda latviešu ģimene, kurā ir četri cilvēki – divi pieaugušie un divi mazi bērni. Viņi nolēmuši četras nedēļas censties pārtikai tērēt ne vairāk kā 60 eiro nedēļā.

Lai gan eksperiments pagaidām vēl ir tikai pusē, ir interesanti ieskatīties dažās tā atziņās.

Pirms eksperimenta ģimene pārtikai tērējusi līdz 100 eiro mēnesī, līdz ar to šobrīd pārtikai tiek atvēlēts par 40% mazāk.

Lielāko daļu pirkumu pirmajā nedēļā ģimene veikusi trešdienā, jo šajā dienā “Rimi”, aktivizējot kuponu, iespējams saņemt 15% atlaidi augļiem un dārzeņiem. Taču pirms pirkumu veikšanas pamatīgi tiek izpētīts akciju piedāvājums, maksimāli to izmantojot. “Rimi” pirmajā nedēļā iztērēti 37,86 eiro.

Pēc tam daži produkti nopirkti “Maximā”, iztērējot 5,24 eiro, bet “Lidl” uzrunājis brīvdienu piedāvājums, tāpēc turp ģimene devusies svētdienā, iztērējot 16,90 eiro. Līdz ar to pirmajā nedēļā kopā iztērēti 59,44 eiro. Ģimene centusies ēst sabalansēti un garšīgi, pievienotajā video redzamas dažas no konkrētajā nedēļā baudītajām maltītēm.

Otrā eksperimenta nedēļa sākusies ar izaicinājumu, jo ģimenes tēvs iegādājies 4 kastes lauku olu, tam iztērējot 12 eiro, kas ir labi, taču ir skaidrs, ka līdz ar to pārējie tēriņi ir jāizvērtē rūpīgāk. Šajā nedēļā izmantota iespēja nodot tukšo taru depozītā, par to saņemot aptuveni 5 eiro.

“Nācās no dažiem produktiem atteikties, piemēram, šonedēļ no foreles filejas, musli un kafijas pupiņām. Kafiju nopirkšu nākamjnedēļ, bet musli pagatavoju pati no dažādiem mājās esošiem produktiem,” stāsta video satura veidotāja.

Viņa arī definējusi plusus un mīnusus, mēģinot iekļauties stingrā pārtikas budžetā.

Plusi:

– tiek ietaupīta nauda;

– ārā tiek izmests mazāk pārtikas;

– uzturā sanāk lietot mazāk saldumu;

– tiek izmantoti produkti, kas mājās stāv ilgāku laiku;

– tiek izmēģinātas jaunas receptes.

Mīnusi:

– nevar iegādāties visu, ko kārojas;

– iepirkšanās aizņem vairāk laika;

– reizēm augstas kvalitātes produktiem ir jāmeklē zemākas kvalitātes alternatīvas par izdevīgāku cenu.

