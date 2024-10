Cik liela ir Ukrainas bruņoto spēku karavīra alga? “To veido daudz un dažādi faktori!” Ieteikt







Atbildot uz skatītāju jautājumu, kādas ir Ukrainas karavīru algas, te jāņem vērā, ka tas iekļauj arī robežsargus, policistus un glābējus, teritoriālās aizsardzības spēkus un citus. Minimālā alga šiem visiem ir 20 000 – 25 000 Ukrainas grivnu. Šī pienākas tam personālam, kas nav tieši iesaistīts militāros konfliktos kaujas uzdevuma izpildei, viņi ir atbalsta personāls, ofisa personāls jeb tie cilvēki, kas nav aktīvi iesaistīti valsts aizsardzībā, tā skaidorjumu par tēmu TYV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāk Kaspars Auzenbahs, Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants.

Reklāma Reklāma

Vidējā alga Ukraiņu karavīriem ir 70 000 Ukrainas grivnas, kas ir aptuveni 1400 eiro, – tā ir tiem cilvēkiem, kas iesaistīti apmācībā, nodrošina vienību iesaisti kaujas uzdevumu izpildē. “Tā ir tāda optimālā alga Ukrainas karavīram,” norāda mūsu virsnieks.

Ja karavīrs, policists, robežsargs tiek iesaistīts kaujas uzdevumu izpildē frontē, tad viņu alga ir no 100 000 grivnām, kas ir ap 2000 eiro. Vēl papildu Ukrainas bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija paredz piemaksas, sākot no 70 000 Ukrainas grivnu

– “tāds kopā ir karavīra ikmēneša atalgojums”.

“Viennozīmīgi algas lielumu nosaka dienesta ilgums – cik ilgi attiecīgais karavīrs, policists, robežsargs ir dienestā. Dienesta pakāpe un amats arī ir svarīgas algas aprēķinā – kareivis, dižkareivis, speciālo uzdevumu vienību karavīri, instruktors vai virsnieks, strēlnieks, komandieris, bataljona komandieris brigādes komandieris. Tāpat spēka veids – gaisa spēki, jūras spēki, sauszemes spēki, tāpat uzdevumu izpildes statuss,” papildina Auzenbahs.

Ja cilvēks ir kā apmācību instruktors un apmāca ar karavīrus apmācību vietās tālu no frontes līnijas, tad viņam ir viens atalgojums. Ja dienošais ir kā nodrošinājuma speciālists, apgādnieks, kā personāls, kas nodrošina dažādu nepieciešamo resursu piegādi uz fronti vai bojātas tehnikas transportēšana no frontes, tad tam ir cits atalgojums, savukārt kaujas uzdevumus pildošie ir trešā kategorija – tad karavīrs saņem no Ukrainas bruņotajiem spēkiem maksimālo algu.