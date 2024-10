Attēlam ir ilustratīva nozīme Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”

Kāda sieviete piedzīvojusi ļoti nepatīkamu incidentu, lietojot “Bolt” īres mašīnu. Ar izmisuma pilno ziņu viņa dalījusies savā “Facebook” kontā, publicējot fotogrāfiju, kurā redzams, ka viņai piestādīts rēķins par automašīnas remontu – gandrīz 9000 eiro, lai gan viņa nebija tā, kas automašīnu sadauzījusi… Kā tas ir iespējams?

Lūk, sievietes stāsts: “Dažas dienas atpakaļ saņēmu šādu ziņu no Bolt, nezinu, kā rīkoties. Vai kādam ir bijusi līdzīga situācija, vai ir izpratne, kā rīkoties?

Vienu vakaru atbraucu mājās, slēdzu aplikācijā braucienu. No rīta pamodos, grasos ņemt mašīnu, skatos viņa brauc (attiecīgi laikam līdz galam tomēr nenoslēdzu). Tātad mašīna brauc, noslēgt braucienu nevaru. Rakstu support, neatbild. Rakstīju 4h ar pārtraukumiem 20-30 min. Zvanu, vienīgais atrodamais kontakttālrunis Bolt izslēgts. Neatbild. Sestdienas diena. Man, protams, arī prātā optimistiska doma, ka kāds aizbrauks uz mājām, noliks mašīnu un es vinu nobloķēšu.

Pēc 5 stundām saņemu ziņu no Bolt “account suspended”. Pirmdien man zvana Bolt, saka, mašīna bija atrasta. Sākas izmeklēšana. Pēc dažām nedēļām zvana policija, mašīna atrasta sadauzīta, ierosināta lieta uz mani. Sniedzu paskaidrojumu, ka rakstīju Bolt, zvanīju – Bolt nr. nav atrodams, bet tas, kas bija, bija izslēgts.

Ir liecinieki, ka no rīta biju darbā. Arī Bolt redz, ka mans telefons visu brauciena laiku ir citā Rīgas galā. Ka es rakstu, lūdzu palīdzību, kamēr auto brauca.

Pēc mēneša atnāca e-pasts no Bolt. Pielikumā tāme par remontu, kas jāsedz pilnā apjomā.

Saziņa ar Bolt support, viņi atbild, ka neatzvanīs man, jo telefoniski nekonsultē par šādiem jautājumiem – par Bolt mašīnu lietošanas noteikumiem.

Kā rīkoties? Lūdzu nošērojiet, jo redzēju raidījumu, kur cilvēkam bija līdzīga situācija, viņš cīnījās, nezinu, kā viņam tas noslēdzās.”

Arī Olafs dalījies savā pieredzē, paužot nožēlu par “Bolt” klientu servisu!

“Man ar Boltu pēdējā laikā arī ir vienas klapatas, vienreiz man ierubīja 350 Eur sodu par to, ka mašīnas atslēgas atstāju savā kabatā. Rakstīju arī viņiem uzreiz, bet nu viņiem ir nepārdomāta tā aplikācija, jo ziņas neredzi tā, kā būtu atnākusi SMS. Pēc tam samazināja sodu līdz 200 Eur, jo atslēgas atdevu, man gan nebija nekādu domu tās paturēt. Nesen man atsūtīja 29 Eur sodu, jo bāka nebija uzpildīta līdz kaut kādai tur atzīmei, par ko man vispār bija pirmā dzirdēšana, jo boltu ikdienā izmantoju diezgan bieži. Atbilde bija, ka tas ir aprakstīts noteikumos (sīkajā drukā). Rezumē ir tāds, ka Bolt ir tik liela organizācija, ka viņiem par visu viens pīpis. Vienīgais ir piesaistīt Bez Tabu, vai ko tamlīdzīgu, pašu spēkiem būs kā būs, jo viņi atsauksies uz noteikumiem, un pārējais viņiem vienalga,” rakstīja Olafs.

Citi cilvēki steidz sievietei palīdzēt ar ieteikumiem!

“Esmu dzirdējusi, ka tad, kad Bolt īres mašīna neaizslēdzas, vai pati uzsāk savas gaitas, jāzvana policijai, Bolt birojs visticamāk, ka nespēj atbildēt – pat vēl trakākos gadījumos.”

“Trakums. Jaunākajām Bolt mašīnām vajadzētu būt iebūvētām kamerām. Tur jābūt nofilmētam kā mašīnā iekāpj un to sadauza kāds cits. Jautājums tikai kā tikt pie tāda video klāt, ja vispār saglabāts. Jāvāc pierādījumi, (screenshot no bolt support sarakstes nav?)ka mašīnu nozaga, jāsazinās ar juristu. Nezinu vai parastam mirstīgajam šeit pa spēkam cīnīties. Žēl, ka nav bijis iesniegums policijai,kas pierādītu faktu un uz tā pamata varētu prasīt video. Varbūt joprojām to var uzrakstīt, bet nez vai jēga. Turies.”

“Tev obligāti visu jāsaliek vienā dokumentā un jāizsūt Boltam, īpaši akcentējot, ka Tu viņiem rakstīja un bija pilnīgs ignore, un visus tos dokumentus ar visiem sikiem precizējumiem arī iesniegt policija. ka Tu uzskati šo pretenziju par nelikumīgo. Ja viņi neņems vērā, drošvien būs jāsūdzas, bet neiedomājues neko viņiem maksāt!”