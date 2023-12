Jaunā koncepcija par īpašo trīs gadus ilgu pasaules kruīzu, par kuru pasažieri maksāja ap 100 000 eiro, nu ir atcelts – nedēļu pirms došanās ceļā, jo nav kuģa, ar ko veikt šo plānu, raksta portāls Metro.

“Life at Sea Cruises” martā paziņoja par šādu braucienu, kas paredzēts attālināta darba darītājiem un pensionāriem, jūnijā tas jau reģistrēja papildu gribētājus, paziņojot, ka ir iegādājies lielāku kuģi.

A three-year-long cruise sailing around the world is cancelled after Life at Sea’s parent company said it was unable to purchase a cruise ship. @laraspencer has more. pic.twitter.com/3Q3yvqrQbE

— Good Morning America (@GMA) November 27, 2023