SIA Corporate Solutions uzsver savu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un kategoriski noraida publiskajā telpā izskanējušos apgalvojumus par trešo valstu pilsoņu iesaisti vēlēšanu sistēmu izstrādē.
SIA Corporate Solutions grupas uzņēmumi (turpmāk – Corporate Solutions) sniedz biznesa tehnoloģiju un IT pakalpojumus jau 20 gadus. Uzņēmums nodrošina pilna cikla pakalpojumus – no IT un biznesa konsultācijām, informācijas sistēmu izstrādes un integrācijas līdz kiberdrošībai, datu analītikai, inženiertehniskajiem risinājumiem un klientu apkalpošanas ārpakalpojumiem. Corporate Solutions komanda ar 180 darbiniekiem ir realizējusi vairāk nekā 200 projektus Latvijā un starptautiski, apkalpojot gan valsts, gan privātā sektora klientus.
Uzņēmums ir atsaucies un piedalījies vairākos ar ES atbalstu īstenotos sadarbības un uzņēmējdarbības attīstības braucienos. Viens no tiem bija Latvijas IT klastera 2022.gadā organizētā biedru uzņēmumu tirdzniecības misija uz Uzbekistānu. Vizītes rezultātā Corporate Solutions uzsāka biznesa sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem, bet vēlāk izveidoja IT resursu centru Uzbekistānā, lai nodrošinātu kvalificētus IT speciālistus Latvijas un starptautiskajiem projektiem.
“Uzbekistānas speciālistu iesaiste vienmēr ir notikusi tikai tajos projektos, kur to neierobežo vai neaizliedz normatīvie akti un iepirkuma dokumentācija. Corporate Solutions nav piedalījies ne pašvaldību, ne Saeimas vēlēšanu sistēmu izstrādē, tāpēc runāt par trešo valstu pilsoņu iesaisti to izstrādē no Corporate Solutions puses ir absurdi,” uzsver Corporate Solutions valdes loceklis Aigars Ceruss.
Līdz 2024. gadam spēkā esošais regulējums neparedzēja aizliegumus trešo valstu pilsoņu iesaistei un tikai noteica prasības uzņēmumiem, kas veic piegādes paaugstinātas drošības sistēmām. Jaunais kiberdrošības regulējums, kas Latvijā stājās spēkā 2024.gadā (ar būtiskiem papildinājumiem 2025.gadā) neparedz specifiskus ierobežojumus attiecībā uz Uzbekistānas pilsoņiem un ir primāri fokusēts uz aizliegumiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
Neskatoties uz normatīva ierobežojuma neesamību, Uzbekistānas programmētāju iesaiste nav notikusi nevienā projektā jaunā kiberdrošības regulējuma ietvaros. Visos projektos piekļuve ir bijusi stingri ierobežota pēc “need-to-know” principa, nodrošinot tikai konkrētu uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju. Nodevumi pirms integrācijas sistēmā vienmēr tiek testēti un pārbaudīti arī no drošības aspektiem. Tāpat Uzbekistānas programmētājiem nav pieejami reālie dati. Jebkuras sistēmas drošību papildus testē arī pasūtītājs. Šis pasākumu kopums novērš jebkādu potenciālu drošības risku.
Corporate Solutions ir atvērts skaidrojumiem un dialogam un ir aicinājis Satversmes aizsardzības biroju, plašsaziņas līdzekļus un institūcijas iepazīties ar uzņēmuma darbību, pārliecināties par faktisko situāciju un, jautājumu gadījumā, sazināties papildu informācijas iegūšanai.
Corporate Solutions ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir ieviesis informācijas drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO/IEC 27001 standartam, nodrošinot sistemātisku risku pārvaldību un stingru piekļuves kontroli, tā uzskatāmi, ar darbiem ilustrējot savu attieksmi pret kiberdrošības pasākumiem Corporate Solutions uzsver, ka tās darbība vienmēr ir bijusi vērsta uz pilnīgu atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktiem un nacionālās drošības interesēm. Uzņēmums arī turpmāk ir gatavs ciešā sadarbībā ar valsts institūcijām nodrošināt darbības uzticamību un nepārtrauktību.