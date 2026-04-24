Piebalgs par energoresursiem: Lielākais apdraudējums ir nevis krīze, bet Krievija 0
Kādas ir Latvijas enerģētikas perspektīvas, plāni un realitāte – par to TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja Klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis, bijušais ES enerģētikas komisārs, pašreizējais Latvijas pārstāvis atbalsta grupā Ukrainas iestājai ES Andris Piebalgs un Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.
Ko Latvijai vajadzētu izmantot? Andris Piebalgs atbild: “Mums vajag diversificēt, cik varam, elektrību. Tas nozīmē, ka mums jābūt baterijām, jāskatās, kas ar vēja enerģiju un kā to salāgot ar mūsu finansiālajām iespējām.” Viņš uzskata, ka lielākais apdraudējums ir nevis krīze, bet Krievija. “Mēs zinām, ka Krievija masīvi iznīcina enerģētisko infrastruktūru.” Tāpēc, pēc Piebalga domām, jo gudrāk un labāk šī infrastruktūra valstī būs aizsargāta, jo valsts būs stabilāka un drošāka. Ministrs Melnis piebilst: “Ja mēs skatāmies kopējo portfeli, tad jāsaka, ka HESi ir mūsu bagātība, tā bija un būs. TECi ir tas, ar ko mēs balansējam, saules enerģija sastāda solīdu apjomu, pēc būtības tirgu arī nosedz, investīcijām vairāk nav pamata. Visi esošie saules parki tagad investē baterijās. Tas, kas mums iztrūkst, ir vējš. Solīdā energoportfelī.”
Uldiss Bariss ieskicē scenāriju, ka notiks, ja būs barga ziema. Un risinājums ir pavisam vienkārš – tiks izmantota gāze. “Gāze ir tas drošības kurināmais, kuru mēs varam lielā apjomā padot, tāpēc pārsvarā visi siltuma ražotāji, kuri pārgājuši uz šķeldu, parasti lieto gāzi brīdī, kad ārā ir stipri aukstāks. Gāze ar šķeldu īstenībā abi iet kopā.”
