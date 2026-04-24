Soctīklotāji “parokas” publiski pieejamos finanšu datos un atklāj interesantu informāciju par “Elindy” 11
Nauris Didrihsons kopā ar sievu Elīnu Didrihsoni un viņu uzņēmums “Elindy” jau ilgstoši ir vieni no redzamākajiem vārdiem Latvijas sociālajos tīklos. Viņu aktivitātes, izteikumi un biznesa attīstība regulāri izraisa plašas diskusijas, un arī šoreiz nav izņēmums – uzmanības centrā nonākuši jautājumi par uzņēmuma darbinieku atalgojumu un attieksmi pret personālu.
Diskusija aizsākās ar kādu ierakstu, kurā tika citēts Nauris Didrihsons, uzsverot, ka viena no lielākajām uzņēmēju kļūdām ir pārmērīga fokusēšanās uz reklāmu, aizmirstot par cilvēkiem. Tomēr šis apgalvojums izraisīja pretreakciju – kāds sociālo tīklu lietotājs nolēma papētīt publiski pieejamos datus par uzņēmumu “Elindy”.
Atklātā informācija liecina, ka uzņēmumā strādā apmēram astoņi darbinieki, bet vidējā alga ir aptuveni 679 eiro pirms nodokļiem, kas daudziem komentētājiem šķita pārsteidzoši zema, ņemot vērā uzņēmuma publisko tēlu un aktivitātes.
Papildus tam tika norādīts, ka uzņēmums strādājis ar zaudējumiem, kas vēl vairāk pastiprināja diskusiju par biznesa ilgtspēju un prioritātēm. Kritiķi norāda uz šķietamu pretrunu – publiski tiek runāts par cilvēku nozīmi uzņēmumā, bet tajā pašā laikā darbinieku atalgojums, pēc pieejamajiem datiem, neesot konkurētspējīgs.
Komentāru sadaļās viedokļi dalās. Daļa lietotāju ironizē par situāciju, izsakot pieņēmumus par “aplokšņu algām” vai nepilnīgu finanšu atspoguļojumu, kamēr citi aicina nesteigties ar secinājumiem, jo publiskie dati ne vienmēr atspoguļo pilnu realitāti. Vēl citi uzsver, ka uzņēmuma attīstības stadijā šādi rādītāji var būt normāli, īpaši, ja notiek investīcijas izaugsmē.
Diskusijā parādās arī aizstāvji, kuri aicina “likt uzņēmumam mieru” un uzsver, ka sociālo tīklu kritika bieži vien ir pārspīlēta. Tajā pašā laikā netrūkst arī skeptiķu, kuri norāda, ka publiskais tēls un realitāte var būt divas dažādas lietas.
Šī situācija vēlreiz izgaismo plašāku problēmu – cik lielā mērā uzņēmumu publiskais tēls sociālajos tīklos sakrīt ar realitāti aizkulisēs. Tāpat tas aktualizē jautājumu par caurspīdīgumu, darbinieku labklājību un to, kā uzņēmēji komunicē savas vērtības.
Skaidrs ir viens – Didrihsonu pāris turpina būt uzmanības centrā, un, visticamāk, šī nebūs pēdējā reize, kad viņu darbība izraisīs plašas diskusijas sabiedrībā.