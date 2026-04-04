Avārija Daugavpilī

FOTO. VIDEO. Daugavpilī uz dzelzceļa pārbrauktuves auto pakļūst zem vilciena

LETA, LA.lv
18:24, 4. aprīlis 2026
Šodien Daugavpilī, uz dzelzceļa pārbrauktuves Motoru ielā, vieglā automašīna pakļuva zem vilciena, novēroja aģentūra LETA.

Vilciens tuvojies stacijai, bet vēl pārvietojies gana lielā ātrumā, savukārt auto pēc sadursmes bija pamatīgi sadauzīts.

Automašīnas vadītājs nogādāts slimnīcā, savukārt neviens no vilciena pasažieriem neesot cietis. Par cietušo stāvokli šobrīd plašāka informācija nav pieejama.

Kā liecina Sadursme.lv pieejamā informācoja, tad pēc aculiecinieku teiktā, vilciens pilnībā apstājies tikai pēc aptuveni 400 metriem. Notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti policija, ugunsdzēsēji, neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Apstākļi vēl tiek skaidroti, iespējams, vadītājs nav pamanījis aizliedzošo signālu uz pārbrauktuves.

Atgādinām – pie dzelzceļa pārbrauktuvēm vienmēr ievēro signālus un pārliecinies par drošību.

