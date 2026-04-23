Ne visi ģēniji ir labi matemātikā: Hārvardas profesors atklāj, ka pastāv 9 intelekta veidi – kurš piemīt tev?
Tradicionāli intelekts bieži tiek saistīts ar matemātikas uzdevumu risināšanu, nevis, piemēram, spēju lasīt cilvēku emocijas. Tieši tas pamudināja Hārvardas universitātes profesoru Hovardu Gārdneru 1983. gadā izstrādāt vairāku intelektu teoriju. Viņš uzskatīja, ka ikvienam piemīt savs intelekta veids, pat ja tas nav tradicionāls.
Tāpēc pat tad, ja tavi akadēmiskie rezultāti nav izcili, ļoti iespējams, ka tev piemīt kāds no šiem intelekta veidiem.
1. Dabiskās vides intelekts
Cilvēkiem ar šo intelektu ir izteikta saikne ar dabu un apkārtējo vidi. Viņi labi pamana dabas procesus, izprot dzīvnieku uzvedību un spēj rūpēties par augiem.
Šādi cilvēki bieži izvēlas aktivitātes ārpus telpām un vislabāk jūtas dabā. Viņi arī biežāk domā par ilgtspējīgu dzīvesveidu, ekoloģiju un dabas saglabāšanu, un viņiem ir spēja intuitīvi sajust vidi sev apkārt.