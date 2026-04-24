“Maksāšanas brīdī viesmīlis izrauj no rokām termināli un uzspiež…” Sievietes Rīgā piedzīvo vēl neredzēti rupju rīcību 19

7:22, 24. aprīlis 2026
Sociālajos tīklos izplatījies ieraksts par nepatīkamu pieredzi kādā ēdināšanas iestādē, kur, kā apgalvo autore, viesmīlis maksāšanas brīdī faktiski uzspiedis dzeramnaudu. Situācija sākusies šķietami nevainīgi — maksājot ar karti, terminālī bijusi iespēja izvēlēties, cik lielu dzeramnaudu atstāt vai neatstāt to vispār. Tomēr, kad kompānija vēlējusies sadalīt rēķinu, viesmīlis izrādījis neapmierinātību un pat pajautājis, vai paši to nevarot izdarīt.

Kā raksta autore, draudzene tomēr uzstājusi uz rēķina sadalīšanu, un tas ticis izdarīts.

Taču maksāšanas brīdī, kad viņa terminālī izvēlējusies opciju “bez dzeramnaudas”, viesmīlis pēkšņi izrāvis ierīci no rokām, uzspiedis lielāko dzeramnaudas summu un apstiprinājis maksājumu.
Šī rīcība izraisījusi plašu rezonansi komentāru sadaļā, kur lietotāji dalās gan sašutumā, gan pieredzē.

Lielākā daļa komentētāju šādu rīcību nosoda, uzsverot, ka dzeramnauda pēc būtības ir brīvprātīga, nevis piespiedu maksājums. Vairāki norāda, ka šādā situācijā būtu bijis nekavējoties jāvēršas pie iestādes vadības.

“Izsauktu vadību,” lakoniski iesaka viens no lietotājiem, bet cits piebilst angliski: “You should have called the manager and complain.”

Diskusijā gan izskan arī kultūras atšķirību aspekts. Daži komentētāji norāda, ka, piemēram, ASV dzeramnauda ir teju obligāta un tās neatstāšana tiek uztverta kā necieņa, savukārt Itālijā tas var radīt nepatīkamu attieksmi no personāla. Tomēr citi uzsver, ka Latvijā šāda prakse nav norma un dzeramnaudai jāpaliek brīvprātīgai izvēlei. Kāds komentētājs pat atgādina, ka kvalitatīvās iestādēs 10–15% servisa maksa bieži jau ir iekļauta rēķinā, un papildu prasības nav pamatotas.

Netiek aizmirsts arī praktiskais aspekts — rēķinu sadalīšana. Daži lietotāji atzīst, ka, lai izvairītos no šādām situācijām, parasti viens cilvēks apmaksā visu rēķinu, bet pārējie vēlāk atdod savu daļu. Citi iesaka izmantot lietotnes, piemēram, “Splitwise”, kas ļauj ērti sadalīt izmaksas starp draugiem.

Komentāros bieži atkārtojas arī jautājums — kurā iestādē tas noticis. Lai gan konkrētais restorāns netiek skaidri nosaukts, daži lietotāji pieļauj, ka to varētu nojaust pēc attēlos redzamā interjera vai traukiem.

Kopumā diskusija izgaismo būtisku robežu starp labu klientu apkalpošanu un nepieņemamu rīcību. Ja dzeramnauda tiek pieprasīta vai pat uzspiesta, tā vairs nav pateicības žests, bet kļūst par konfliktu avotu. Šis gadījums kalpo kā atgādinājums gan klientiem, gan uzņēmējiem — skaidri noteikumi un cieņpilna attieksme ir pamats veiksmīgai pieredzei restorānā.

Pievieno LA.LV
