Foto: AFP/Scanpix/LETA

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pārsniedzis 1500 robežu







Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 115 Covid-19 pacienti, 18 no tām izrakstīti un kopumā pašlaik ārstniecības iestādēs ārstējas 1526 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās dienas laikā ir palielinājies no 1464 vakar līdz 1526 šodien. No veselības aprūpes resora puses 1500 Covid-19 pacienti tikuši minēti kā slimnīcu zināmu spēju robeža. Kā šonedēļ tika skaidrojusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule, aiz šīs robežas “medicīna kā tāda beigsies un sāksies katastrofu medicīna”, kas nozīmē citus principus gan ārstēšanas metožu izvēlē, gan spējā palīdzēt pacientiem ar mazākām problēmām.

Vienlaikus Veselības ministrija meklē arvien jaunas iespējas, kā palielināt Covid-19 pacientiem atvēlamo gultu skaitu, piemēram, tas izvietojot pāris gadus neizmantotajā bērnu infekciju slimnīcā Juglas ielā un biroja ēkā Pērnavas ielā, Rīgā.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1335 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 191 jeb 12,5% – ar smagu slimības gaitu.

Kā vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”, trešdaļa no slimnīcām šogad piešķirtajiem 86,6 miljoniem eiro kapacitātes celšanai cīņai pret Covid-19 ieguldīta infrastruktūrā, nevis gultās.

Nozares pārstāvji uzskata, ka iekārtot pagaidu stacionārus un pirkt vai lūgt papildu aprīkojumu ārvalstīm varēja jau kopš septembra sākuma, taču tas sākts tikai pirms pāris nedēļām. Par atvēlēto naudu slimnīcas līdz šim pielāgojušas nodaļas Covid-19 ārstēšanai, iepirkušas aprīkojumu lielākam skaitam intensīvās terapijas un reanimācijas pacientu, taču neviens neesot bijis gatavs tam, ka valdība pieļaušot tik plašu vīrusa izplatīšanos.

No šogad piešķirtajiem 86,6 miljoniem eiro 28 miljoni eiro paredzēti ārstēšanai, 33 miljoni eiro – gultu izveidei un aprīkošanai, bet vairāk nekā 25 miljoni eiro ieguldīti četru slimnīcu infrastruktūrā, tostarp 20 miljoni eiro atvēlēti būvniecībai Austrumu slimnīcā.

Pašu gultu iekārtošana bijusi tikai viena daļa no izdevumiem. Slimnīcas ierīko augstas plūsmas skābekļa sistēmas, pārbūvē un pārceļ nodaļas. Atkarībā no darbu apjoma un aprūpes līmeņiem, gultu ierīkošana vai pielāgošana slimnīcām izmaksājusi no 10 000 līdz 180 000 eiro.

Piektdien Austrumu slimnīcas vadība lūgsi palīdzību “Ars”, “Veselības centram 4”, “MFD” un citām privātām klīnikām – privāto medicīnas iestāžu medmāsas nāks talkā “nekovidnodaļās”, lai Austrumu slimnīca savus darbiniekus var pārvirzīt vīrusa pacientu ārstēšanai.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 17 696 Covid-19 pacienti.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati liecina, ka sestdien Latvijā reģistrēti 1800 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 16 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 vakar ir nedaudz samazinājusies – no 1801,2 gadījumiem piektdien līdz 1770,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju sestdien, un šī ir tikai otrā reize šī rudens Covid-19 viļņa laikā, kad kumulatīvais rādītājs kādā atsevišķā dienā samazinās, nevis aug. Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1328 saslimušie jeb 74% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 472 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No slimības mirušajiem 12 cilvēki jeb 75% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri – vakcinēti.