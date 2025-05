Krievijas armijas karavīri. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Mēs redzam gatavošanās pazīmes…” Somija gatavojas ļaunākajam scenārijam, neskatoties uz Trampa optimismu Ieteikt







Somija paziņojusi, ka sagaida Krievijas karaspēka vēl lielāku koncentrēšanu pie abu valstu kopīgās robežas pēc kara beigām Ukrainā. Šis brīdinājums izskanējis pēc ziņām, ka Maskava paplašina savas militārās bāzes netālu no NATO robežas, ziņo The Guardian.

Reklāma Reklāma

Somijas aizsardzības spēku stratēģijas vadītājs, ģenerālmajors Sami Nurmi, sacīja, ka armija ļoti cieši seko Krievijas manevriem un ka Somijas uzdevums kā NATO dalībvalstij ir gatavoties ļaunākajam.

Trešdien Somijas robežsardze paziņoja, ka ir pabeigusi pirmos 35 kilometrus no plānotā 200 km garā žoga gar austrumu robežu ar Krieviju. Robeža bijusi slēgta vairāk nekā gadu, kopš Helsinki apsūdzēja Maskavu patvēruma meklētāju virzīšanā uz Somiju hibrīduzbrukuma ietvaros. Jaunais žogs ir aprīkots ar kamerām un sensoriem, kas spēj atšķirt cilvēkus no dzīvniekiem.

Satelītattēli, kas publicēti izdevumā The New York Times, šķiet, liecina par militārās infrastruktūras paplašināšanu netālu no Somijas robežas – redzamas teltis, militārās tehnikas vienības, iznīcinātāju angāru renovācija un darbi līdz šim neizmantotā helikopteru bāzē.

Nurmi norādīja: “Viņi maina struktūras, un mēs redzam gatavošanās pazīmes – tiek būvēta infrastruktūra netālu no mūsu robežām. Tas nozīmē, ka, kad karš Ukrainā beigsies, viņi, visticamāk, sāks atvilkt spēkus, kas tur karojuši – īpaši sauszemes spēkus.”

Lai arī šāda attīstība nav pārsteidzoša, ņemot vērā, ka Somija 2023. gadā rekordlielā ātrumā pievienojās NATO pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Nurmi uzsvēra, ka šīs aktivitātes tiek rūpīgi uzraudzītas.

“Viņi to dara pa posmiem. Es teiktu, ka skaitliski tas joprojām ir mēreni. Nav nekādas straujas būvniecības, bet dažās vietās tiek celta jauna infrastruktūra un ievests jauns aprīkojums,” viņš teica un piebilda, “jāvērtē arī – vai viņi gatavojas nosūtīt papildu karavīrus uz Ukrainu vai arī stiprina spēkus pie mūsu robežas. Es pieņemu, ka notiek abas lietas.”

Atbildot uz šiem notikumiem, Donalds Tramps otrdien paziņoja žurnālistiem, ka viņš “par to vispār neuztraucas”, piebilstot, ka Somija un Norvēģija “būs ļoti drošas vietas”.

Atsaucoties prezidenta izteikumiem, arī Nurmi uzsvēra, ka no šī skatpunkta šobrīd nav tiešu militāru draudu Somijai vai NATO.

Viņš piebilda: “Pēc Ukrainas iebrukuma mēs uzreiz iesniedzām pieteikumu dalībai NATO, un, kad tas tika apstiprināts, Krievija paziņoja, ka mainīs savu militāro nostāju pie robežas.”

Reklāma Reklāma

Somijas iedzīvotāji jau ir pieraduši pie pastāvīgās spriedzes ar austrumu kaimiņu, taču simtiem cilvēku joprojām piesakās praktiskās apmācībās, lai sagatavotos ārkārtas situācijām.