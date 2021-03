Foto: Timurs Subhankulovs

Covid-19 sasirgušais braucis vilcienos Saulkrasti-Rīga un Rīga-Skulte







Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 3.martā braucis ar vilcienu Saulkrasti – Rīga, aģentūru LETA informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Pasažieris bija 3.martā braucis ar vilcienu Saulkrasti – Rīga, plkst.17.09 no Saulkrastiem līdz Rīgai, un atpakaļ ar vilcienu Rīga – Skulte, plkst.20.44 no Zemitānu stacijas līdz Saulkrastiem.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajos vilcienu maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt par to, ka, vai persona ir bijusi kontaktpersona var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”.

Līdz 6.aprīlim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19.

Jau vēstīts, ka trešdien Latvijā atklāti 646 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, seši – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Trešdien Latvijā veikti 15 156 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 6,4% līdz 4,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 88 668, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1666 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 488,4 gadījumi. Pagājušajā nedēļā pirmo reizi kopš pagājušā gada decembra vidus tas Latvijā bija zemāks par 500. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 9317 personām.