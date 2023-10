Foto: Marina Litvinova/Shutterstock

Cūkgaļas cena Latvijā ir augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā







Latvijā cūkgaļas cena šogad augustā bija vidēji par 20,8% augstāka nekā 2022.gada attiecīgajā mēnesī, taču par 9,4% zemāka nekā jūlijā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Vienlaikus Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena 2023.gada augustā bija vidēji par 18,3% lielāka nekā 2022.gada augustā. Tostarp Vācijā cūkgaļas cena gada laikā pieaugusi par 21,4%, Lietuvā – par 23,5%, Dānijā – par 16,9%, Polijā – par 17%, bet Igaunijā – par 19,5%.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa augustā Latvijā bija par 5,1% dārgāka nekā vidēji ES, proti, ES cūkas liemeņa tirgus cena augustā bija vidēji 238,05 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā – 250,28 eiro par 100 kilogramiem.

Tajā pašā laikā Igaunijā cūkas liemeņa tirgus cena augustā bija 219,27 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā – 246,96 eiro, Dānijā – 205,78 eiro, Polijā – 239,45 eiro, bet Lietuvā – 244,15 eiro par 100 kilogramiem.

Departamentā atzīmē, ka ES importa apmēri 2023.gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar atbilstošo periodu pērn, samazinājušies par 15,6%, tostarp imports pieaudzis no Šveices – par 49,8% un no Norvēģijas – par 4,9%, bet samazinājies no Lielbritānijas – par 26,8%.

Tikmēr ES eksporta apmēri 2023.gadā pirmajā pusgadā samazinājušies par 17,4%. Eksports palielinājies uz Vjetnamu – par 31,8%, uz Malaiziju – par 64,9% un uz Lielbritāniju – par 3,2%, savukārt samazinājies uz Ķīnu – par 9,7%, uz Dienvidkoreju – par 33,1%, uz Filipīnām – par 39,5% un uz Japānu – par 14,6%.

Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2023.gada pirmajā pusgadā bija ES, ASV, Kanāda un Brazīlija.

Jau ziņots, ka salīdzinot ar 2022.gada pirmajiem pieciem mēnešiem, šogad pirmajos piecos mēnešos nokauto dzīvnieku skaits ES ir samazinājies par 8,9%, savukārt Latvijā – par 13,2%. Vienlaikus saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā samazinājies par 8,8%, bet Latvijā – par 14,5%.