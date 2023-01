CVK priekšsēdētāja amata kandidāte par savu izvirzīšanu: “Šis nav amats, uz kuru cilvēki ļoti raujas” Ieteikt







Šonedēļ publiskajā telpā izskanēja, ka Saeimas Juridiskā komisija šodien Centrālās vēlēšanas komisijas (CVK) priekšsēdētāja amatam lēma virzīt Pasaules Brīvo latviešu apvienības bijušo vadītāju Kristīni Saulīti.

Šajā pašā dienā, neilgi pēc šīs ziņas saņemšanas Kristīne Saulīte viesojusies TV24 studijā raidījumā “Uz līnijas”, kur pastāstījusi vairāk par sevi un savu izvirzīšanu šim amatam.

Saulīte saka: “Daudzi man ir prasījuši, vai es esmu traka, jo šis nav amats, uz kuru cilvēki ļoti raujas, bet tas ir gana svarīgs.”

Viņa uzskata, ka katram no mums ir atbildība par to, kas notiek valstī, un katrs no mums dara savas valsts labā tik daudz, cik var.

Kandidātes iepriekšējā pieredze gan nav bijusi saistīta ar Latvijas CVK, taču viņa allaž aktīvi piedalījusies vēlēšanās un ir strādājusi vēlēšanu komisijās ārzemēs, reiz pat vadījusi šādu komisiju.

Pagājušajā gadā kopā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību pirms vēlēšanām rīkojusi īpašu aktivitāšu ciklu, lai informētu visus potenciālos vēlētājus ārpus Latvijas par iespējām piedalīties vēlēšanās.

Uz jautājumu par to, kā viņa nonākusi līdz izvirzīšanai šajā amatā, Saulīte atzīstas, ka viņai pašai par to radusies interese, kad uzzinājusi, ka iepriekšējā CVK priekšsēdētāja vairs nekandidēs. Saulīte vairākās sarunās ar dažādiem cilvēkiem ieminējusies, ka varētu būt piemērota šim darbam.

Cilvēki, kuri viņu tagad izvirza, viņu un viņas darbu labi pazīstot. Tiesa gan, Saulīte iepriekš nav strādājusi valsts sektorā, Latvijā vairāk ir pazīstama kā nevalstiskā sektora cilvēks, taču daudz ir sadarbojusies ar cilvēkiem no dažādām valsts iestādēm.

Viņas virzīšana amatam nav bijusi polisitisks, bet drīzāk labas gribas gājiens.

Par Saulītes apstiprināšanu amatā būs vēl jālemj Saeimai. Jau vēstīts, ka visas Saeimā pārstāvētās partijas iepriekš bija nosaukušas izvirzītos kandidātus CVK jaunā sastāva izveidošanai. Saulītes kandidatūru izvirzīja koalīcijas partiju pārstāvji, “Jaunā vienotība” (JV), “Apvienotais saraksts” (AS) un Nacionālā apvienība (NA).