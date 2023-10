Foto: Shutterstock

Dabas zīmju vērotājs Vilis Bukšs atklāj, kādi laika apstākļi gaidāmi oktobrī un kāda, viņaprāt, būs ziema Ieteikt







Dabas zīmju vērotājs Vilis Bukšs atklājis savus novērojumus par to, kādi laika apstākļi mūs varētu sagaidīt oktobrī.

Kāds laiks varētu būt oktobrī?

Vilis Bukšs uzskata, ka, viņaprāt, ja oktobris sākas ar siltu laiku, tad aiziet ar aukstu un otrādi. Ticējumi solot – ja oktobris ir skaidrs un sauss, tad ziema esot gaidāma vējaina. Bet, ja oktobrī esot vēl siltas dienas, tad būs silti arī Ziemassvētki. Ja Veļu mēnesī daudz dienu, kurās var novērot miglu – ziema gaidāma sniegota. Jauks oktobris paredzot agru un skaistu pavasari.

“Laika apstākļi augusta (16.augusts) un septembra (6., 8., 21.septembris) nozīmīgajās dienās norāda, ka oktobris būs ar mainīgiem laikapstākļiem.

Mēneša pirmajā pusē, līdz Vecmiķelim (12.oktobris), saulainas dienas mīsies ar mākoņainām, kas atnesīs lielākoties nelielu un īslaicīgu lietu.

Temperatūra dienas laikā pārsvarā 13, 18 grādi. Dažās saulainās pēcpusdienās temperatūra var paaugstināties līdz plus 20, 21 grādam. Skaidrās bezvēja naktīs dažviet nelielas rudens salnas. Laikā līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris) varētu būt arī vairāk vējainu dienu, bet kopumā laiks jauks un patīkams.

Oktobra vidū (ap 14.oktobri) dienas un naktis kļūs krietni vēsākas. Dienas pa daļai mākoņainas un temperatūra dienas laikā robežās no plus 7 līdz plus 12 grādiem.

Naktīs jau daudzviet rudens salnas un atsevišķās naktīs temperatūra var pazemināties līdz mīnus 1, mīnus 5 grādiem. Nokrišņi šajā laikā īslaicīgi un pārsvarā sauss. Tas būs laiks, kad nakts sals nokodīs pēdējos vasaras ziedus un debesīs būs dzirdamas aizlidojušo dzērvju pēdējās žēlīgās klaigas.

Oktobra otrajā pusē vairāk dienu ar brāzmainiem vējiem, nokrišņiem un iespējams, arī ar sniegu. Tie gan var būt sniega graudi gan arī slapjš sniegs. Ja temperatūra ap 20, 25. oktobri dienas laikā robežās no plus 10 līdz plus 15 grādiem, tad Veļu mēneša beigās vairs tikai plus 3, plus 8 grādi. Naktīs sals līdz mīnus 5 grādiem un ceļi slideni. Šajā laikā varam sagaidīt arī pirmo nelielu sniegu.

Pagājušais salīdzinoši siltais augusts norāda uz vējainu Lietus mēnesi. Kopumā, sekojot norādēm dabā un nozīmīgajās laika zīmju dienās, oktobris rādās būt tuvu ilggadējiem vidējiem šī mēneša temperatūru rādījumiem un ar nokrišņiem tuvu normai. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, arī oktobrī, nokrišņu sadalījums būs nevienmērīgs.

Tālāk sekojošais novembris varētu būt rudenīgi vēss un ar mazas ziemiņas vaibstiem mēneša otrajā pusē, īpaši Latvijas austrumos. Atbilstoši norādēm dabā, tad nākamā ziema rādās būt sniegaina un ar īslaicīgiem aukstuma viļņiem ziemas otrajā pusē,” – dabas zīmju vērotājs raksta portālā “meiravietis.typepad.com”.