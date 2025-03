E-veselības miljoni, digitalizācijas lielās runas un e-recepšu solījumi visiem zināmi, tomēr vai tas viss tiek lietots arī ikdienā? Soctīklotāji dalās pieredzē, ka, aizejot uz slimnīcu, arī 2025. gadā prasa izdrukātus analīžu rezultātus un izmeklējumus. Kā tad ar to e-vidi?

“Interesanti. Ar medicīnu cenšos maz saskarties, bet nu izrādās ka ejot uz koranografiju valsts lielajā slimnīcā, ir jābūt līdzi drukātā veidā asins analīzes, ehokardiogrāfijas izmeklējumam un daudz kam citam. “Digitalizācija”!” raksta kāds X lietotājs.

Viņa ierakstam komentāros citi dalās savās pieredzēs, ka līdzīgas prasības bijušas arī viņiem, citiem ārsti paši printējuši izmeklējumus un atklāti pateikuši, ka “Datamed” sistēmā jau neviens ārsts neko nemeklēs.

Ir digitalizācija. Pec tam tavu izmeklejumu aizsūtīs privātam kantorim, kir tu to varēsi aplūkot par naudu. Ja uzreiz nelejuplādēsi. Bet, ja lejupladēsi, tad tapat to dabūsi izdrukāt katrreiz, kad vajadzēs rādīt citam ārstam.

Nu nezinu. Pirms pusotras nedēļas Stradiņos neatliekamās palīdzības centrā paši visu no e-veselības izdrukāja. ARS "lors" arī bija atradis vecu galvas MR un piecus gadus senu eho arī ARSā sameklēja paši. Bet tam, ka sistēmas ir izveidotas caur "…", pilnībā piekrītu.

Yes, man arī tikko uz operāciju prasīja drukātus. Plaušu rtg nebija, to paši izprintēja, it kā nepukstēja. Bet prasība muļķīga 💯

— esmu millenial (@esmumillenial) March 13, 2025