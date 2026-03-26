Dāmas uz nažiem? Nu jau vairs neko neslēpj! Bokāne publiski paņirgājas par Olgu Kambalu 11
Šova “Slavenības. Bez filtra” šīs sezonas jaunpienācēju – Sindijas Bokānes un Nika Endziņa – attiecības ir tēma, par ko runā daudzi gan sociālajos tīklos, gan sarunu šovos, gan tajā pašā šovā “Slavenības. Bez filtra”.
“Kā jau es teicu, katra pāra attiecībās par pienākt tāds brīdis, kad cilvēki strīdas. Manuprāt, visi ļoti labi to saprot, ka pāri strīdas,” neizpratnē ir Sindija par dzirdēto viedokli no sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Ja tas ir vienkārši sociālo tīklu komentāros, tad saprotu, ka cilvēki skatās tos raidījumus un komentē visu pēc kārtas. Bet, ja to apspriež raidījumā, iekļauj kā tēmu… Nu… Tas jau ir tādā baigā līmenī, Sindija izsakās.
Abi norāda, ka strīdēties jau ir tikai normāli, visi attiecībās strīdas, bet citu konflikti paliek aiz aizvērtām durvīm.
Endziņš atzīst, ka attiecību sākumā vairāk strīdu bijis viņa dēļ – kad vīrietis lietojis alkoholu, sekojuši konflikti.
Iepriekš Olga Kambala izteikusies par šo pāri vairākkārt, viņa reiz arī teikusi, ka pārim vajadzētu tēlot, ka Sindija ir stāvoklī.
Dramatiski izlikties, ka no rīta paliek slikti un skriet uz tualeti vemt. Tad nu Sindija ar Niku paņirgājušies un tieši šādu etīdi arī izspēlējuši kādā rītā.