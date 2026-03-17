VIDEO. Sejas atpazīšana un bloķēti čati: Olga Kambala pārskaitusies, ka vairs nespēj kontrolēt vīra sarakstes 0
Televīzijas projekta “Slavenības. Bez filtra” skatītāji kļuvuši par lieciniekiem kārtējam asajam strīdam starp Kasparu un Olgu Kambalām. Abu starpā valda spriedze, jo Kaspars ir pārliecināts, ka sievas nespēja turēt doto vārdu grauj viņu savienības pamatus. Turpretī Olga situāciju redz citādi un uzskata, ka vienīgais ceļš uz mieru ir speciālistu iesaiste.
Kaspars neslēpj sašutumu par to, ka sieva rīkojas pretēji iepriekš norunātajam: “Mēs runājam vienu, tu dari kaut ko citu – kāda jēga man vispār kaut ko darīt kopā ar tevi?”
Vīra neapmierinātību izraisīja Olgas neizmantotās iespējas doties darba braucienā uz Maroku. Viņaprāt, sievai bijuši vairāki izdevīgi piedāvājumi apvienot atpūtu ar profesionālo darbību, taču viņa tos ignorējusi bez racionāla pamatojuma. Tāpat Kasparu saniknojusi Olgas rīcība laikā, kad viņš atradās retrītā – sieva viņu bloķējusi visos saziņas kanālos. Viņš nesaprot šādas rīcības loģiku: “Es runāju ar vienu cilvēku, bet tu dari kaut ko pilnīgi citu pēc tam – kas tās ir par štellēm?”
Kad Kaspars centās paust savu aizvainojumu par Olgas attieksmi un draudiem vērsties pret viņa ģimeni, Olga reaģēja, sākot vīru filmēt. Tas Kasparu izveda no pacietības: “Tu tagad nofilmēsi? Vau! Ka man ir apnicis, kā man tev ir jāskrien pakaļ, jālūdzas uz ceļiem, jāpieved pie loga puķes, un vienīgais, ko tu vari darīt, ir pateikt, ka tu mani ienīsti un ‘paskatīsimies, kā būs tavai ģimenei, kā tu mocīsies, kad tev nekas nebūs’… Nu jā, tieši tā,” pārmeta Kaspars.
Olga savu rīcību skaidro ar vēlmi sevi pasargāt. Viņa uzskata, ka video kalpo kā pierādījums vīra neadekvātajai uzvedībai: “Lai viņš nevarētu teikt, ka es esmu slima, nenormāla, bet viņš neko nav izdarījis. Man ir diezgan daudz video, kur viņš apsaukājas vai arī es citreiz viņam parādu: ‘Paskaties, ko tu te dari!’ Viņam kauns paliek.”
Kamēr Kaspars mēģināja sievai iestāstīt, ka viņa ir “pazaudējusies” savā uzvedībā, Olga atbildēja ar ironiju par vīra telefona saturu: “Protams, ka pazaudējos – es pazaudējos, kad atveru tavu telefonu – reāli pazaudējos… lūk, tā sūdos sēžu un mēģinu iznirt ārā no turienes.” Viņa neslēpj, ka piekļuve vīra privātajai informācijai telefonā ir sarežģīta, jo Kaspars izmanto vairākpakāpju aizsardzību.
Strīda noslēgumā pāris viens otram rekomendēja psihiatra apmeklējumu. Olga pat apgalvoja, ka iepriekš izrakstītie medikamenti vīram palīdzējuši: “Es domāju, ka tev vajag pierakstīties, jo, kad daktere tev izrakstīja tabletes, bija lielāks progress.”
Kambalu pāra attiecību drāma noslēdzās ar Olgas publisku saucienu pēc palīdzības: “Psihologi, atsaucieties! Mums vajag, nav labi!”
VIDEO: