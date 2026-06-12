“Darbs” no mājām? Policija Ozolniekos aiz parastas privātmājas durvīm uziet ko negaidītu 0
Maijā kādā privātmājā Jelgavas novadā uzieta marihuānas audzētava, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Likumsargi 12. maijā kratīšanas laikā konstatēja, ka Ozolnieku pagastā kādas privātmājas istaba bija ierīkota kā marihuānas audzētava. Amatpersonas kratīšanas laikā izņēma marihuānas audzēšanas iekārtas – ventilatoru, LED apgaismojum, telti un citu aprīkojumu. Atrasti arī desmit marihuānas augiem līdzīgi stādi, izžāvēta zaļganbrūnas krāsas augu valsts izcelsmes viela un augu sēklas.
VP par notikušo sākts kriminālprocess par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu, kā arī par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu lielā apmērā realizācijas nolūkā. Kriminālprocesā nozīmētas ekspertīzes izņemtajām vielām.
Ekspertīzē noskaidrots, ka desmit zaļas krāsas neizžāvēti marihuānas augu stādi ar kopējo svaru 3,86 grami satur tetrahidrokanabinolu jeb kanabisa narkotisko aktīvo komponentu, un ir kanabiss jeb neizžāvētā marihuāna. Tāpat konstatēts, ka viens kilograms vielas, kas atrasta kopumā trīs maisos, satur izžāvētu marihuānu. Vēl tiek gaidīti pārējo ekspertīžu rezultāti.
VP amatpersonas aizdomās par narkotisko vielu nelikumīgu apriti aizturēja personu un devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Vīrietis iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Saskaņā ar Krimināllikumu par šāda veida noziedzīga nodarījuma izdarīšanu bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.