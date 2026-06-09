Foto: Alexander Ryumin/TASS/SCANPIX/LETA

Vienā istabā pamanīja vairākus maisus… Zināmi jauni fakti par šausminošo slepkavību pērn Jūrmalā 14

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LETA
12:39, 9. jūnijs 2026
Ziņas Krimināls

Valsts policija nodevusi Pierīgas prokuratūrai kriminālprocesu par pērn jūlijā Jūrmalā daudzstāvu mājas dzīvoklī izdarītu vīrieša slepkavību un līķa apgānīšanu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

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Policija pērn 12. septembrī izbrauca uz kādu dzīvokli Jūrmalā, jo saņēma informāciju, ka kopš jūlija bezvēsts prombūtnē atrodas 1951. gadā dzimis vīrietis un bija zināms, ka viņš šajā adresē dažkārt uzturas.

Ieejot dzīvoklī, likumsargi sajuta līķa smaku. Vienā no istabām viņi pamanīja vairākus maisus ar sagrieztām matrača daļām, segām, spilvenu, gultas veļu, papīra salvetēm, cilvēka ķermeņa ādas gabalu un cilvēka ķermeņa mīksto audu fragmentiem.

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Veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi, noskaidrots, ka cilvēka ķermeņa daļas ir no bezvēsts prombūtnē esošā vīrieša.

Notikuma vietas apskates laikā minētajā dzīvoklī atrasts mumificējies suns, kas ietīts vairākās segās un guļammaisos. Savukārt kratīšanas laikā dzīvoklī tika izņemti dažādi priekšmeti – gaļas dēlīši, cirvis, naži, šķīvis, šķēres, uz kuriem konstatēts bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls.

Bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls tika konstatēts arī kratīšanas laikā izņemtajā gaļas maļamajā mašīnā.

Aizdomās par slepkavības izdarīšanu policisti turpat dzīvoklī aizturēja 1982. gadā dzimušu sievieti – bojāgājušā vīrieša radinieci.

Sieviete pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika atzīta par aizdomās turēto personu, un viņai noteikta ambulatorā tiesu psihiatriskā ekspertīze. Iepriekš policijas redzeslokā aizdomās turētā nebija nonākusi.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par slepkavību un par neapbedīta līķa apgānīšanu.

Pērn 18. decembrī tiesa pieņēma lēmumu par sievietes ievietošanu ārstniecības iestādē līdz brīdim, kad tiesa pieņems lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu.

Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, šī gada 3. jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva Pierīgas prokuratūrai, ierosinot kriminālprocesa turpināšanu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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