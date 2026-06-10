VIDEO. “Bērns nolēca no kvadricikla.” Bauskā pakaļdzīšanās laikā policija aiztur agresīvu vīrieti 5
Svētdien Valsts policijas amatpersonas pēc pakaļdzīšanās Bauskā aizturēja kvadricikla vadītāju, kurš, ignorējot vairākkārtējas prasības apstāties, centās bēgt no likumsargiem.
7.jūnijā ap pulksten 16.00 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, veicot patrulēšanu Bauskā, Vītolu ielā pie tirdzniecības vietas pamanīja kvadriciklu, kuru vadīja vīrietis bez aizsargķiveres, uz kvadricikla atradās bērns un kvadriciklam nebija numura zīmes.
Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzeklim gaismas un skaņas signālus, taču kvadricikla vadītājs uzsāka bēgšanu.
Likumsargi pa dienesta transportlīdzekļa skaļruni vairākkārt aicināja vadītāju apstāties, taču kvadricikla vadītājs nepakļāvās policistu likumīgām prasībām un turpināja bēgšanu.
Vīrietis bēgšanas laikā uzbrauca uz gājēju ietves, šķērsoja Salātu ielu, Kļavu ielu līdz Ceriņu un Mazās ielas krustojumā apturēja kvadriciklu. Bērns, kurš atradās priekšā vadītājam, nolēca no kvadricikla.
Kvadricikla vadītājs tika aizturēts, savukārt mazgadīgais zēns nodots mātei.
Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs.
Tāpat uzsākti desmit administratīvo pārkāpumu procesi – bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), par braukšanu pa ietvēm, par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts.
Soda apmēru nosaka pašvaldības administratīvā komisija.
Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!