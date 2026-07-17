Pakrojas muižā ir sācies iespaidīgākais ziedēšanas laiks 0
Ziemeļeiropas lielākajā ziedu festivālā ir sācies pats krāšņākais ziedēšanas periods. Pakrojas muižā iestājās iespaidīgākais laiks – brīdis, kad parks atklāj visu savu skaistumu. Tieši tagad miljoniem ziedu sasniedz ziedēšanas kulmināciju, pārvēršot Lietuvas lielāko muižas kompleksu dzīvā gleznā, kas piepildīta ar smaržām, košām krāsām un romantisku noskaņu. Katru dienu līdz pat vasaras beigām apmeklētājus priecēs vairāk nekā 450 ziedu šķirņu, apbrīnojamas ziedu kompozīcijas, atdzīvojusies vēsturiskā muiža, teatralizēti priekšnesumi, amatnieku darbnīcas un īsta lietuviešu muižas saimniecība.
Ja vasaras sākumā parks bija piepildīts ar maigi ziliem un violetiem toņiem, radot sapņainu un noslēpumainu atmosfēru, tad tagad sākas gaidītākais festivāla posms. Puķu dobes pakāpeniski iekrāsojas piesātinātos rozā, sarkanos, koraļļu un bordo toņos – mīlestības, kaisles un siltuma krāsās. Tieši vasaras vidus tiek uzskatīts par festivāla krāšņāko laiku, kad vienlaikus zied visvairāk augu un parks izskatās īpaši grezns.
Izklaides visai ģimenei
Festivāls piedāvā bagātīgu programmu arī ģimenēm ar bērniem. Mazos apmeklētājus gaida Ziedu pils, kur var iejusties prinču un princešu lomā, senatnīgs karuselis, amatnieku darbnīcas, teatralizētas muižas dzīves ainas un unikāla muižas saimniecība ar zirgiem, ēzelīti, aitām, kazām, govīm, mājputniem un citiem dzīvniekiem. Bērni var vākt olas, barot dzīvniekus ar tiem paredzētiem gardumiem, vērot govs slaukšanu un iepazīt tradicionālo lauku dzīvi. Turklāt muižā atrodas vienīgā Baltijas valstīs retro spēļu automātu Pinball zāle ar vairāk nekā piecdesmit darbojošos automātu kolekciju. Tādējādi festivāls ir vieta, kur visa ģimene var pavadīt pilnvērtīgu dienu, apvienojot pastaigas starp ziediem ar izklaidi un izzinošām aktivitātēm.
“Vasaras ziedu festivāls tas ir daudz vairāk nekā tikai skaistas puķu dobes. Mēs vēlamies, lai ikviens viesis kaut uz vienu dienu varētu aizmirst ikdienas steigu un nonākt skaistuma pasaulē, kur aiz katra pagrieziena gaida jauni iespaidi. Šobrīd parks piedzīvo savu skaistāko или bagātīgāko ziedēšanas periodu, tāpēc tieši vasaras vidus ir labākais laiks, lai festivālu redzētu visā tā krāšņumā,” stāsta festivāla organizatori.
Pakrojas muižas Vasaras ziedu festivāls norisinās katru dienu līdz pirmajām rudens salnām. Apmeklētāji muižā tiek gaidīti ik dienu no plkst. 12.00. Plašāka informācija un biļetes pieejamas Pakrojas muižas oficiālajā mājaslapā www.pakrojasmuiza.lv