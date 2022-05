Publicitātes foto

Darbu sākusi „Centrālās laboratorijas” filiāle Olainē Ieteikt







Paplašinot laboratorijas pakalpojumu pieejamību, Olainē atvērta 77. „Centrālās laboratorijas” (CL) filiāle. „Centrālā laboratorija” turpina rūpēties, lai Latvijā cilvēkiem neatkarīgi no dzīvesvietas vienādi augstā kvalitātē būtu pieejamas inovatīvas tehnoloģijas analīžu veikšanai. Jaunajā filiālē strādāt sākusi arī medicīnas māsa no Ukrainas.

„Intensīvais divu gadu darbs, veicot Covid-19 PCR testus, par laimi, ir beidzies, un mūsu komanda turpina jaunu pakalpojumu ieviešanas procesus, gan paplašinot analīžu spektru, gan veidojot jaunas laboratorijas filiāles. Šogad jau atklātas jaunas filiāles Rīgā, Ķekavā, Lielvārdē, kā arī vairākas citviet sāks darbu līdz gada beigām.

Veselības aprūpes procesu nodrošināšana bez laboratoriskiem izmeklējumiem mūsdienās nav iedomājama, un mums ir svarīgi, lai inovatīvās tehnoloģijas vienādā kvalitātē būtu pieejamas visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas. Jaunajā filiālē Olainē iedzīvotājiem būs iespēja izmantot laboratorijas pakalpojumus ar tikpat plašu analīžu klāstu, kā jebkur Latvijā – tas noteikti atvieglos arī vietējo mediķu darbu.

Īpaši svarīgi, lai dažāda vecuma mūsu klientiem būtu iespēja ērti un ātri veikt procedūru. Arī šeit esam īpaši parūpējušies par mazākajiem apmeklētājiem, kuriem procedūras laikā ir iespēja skatīties multfilmas, bet pēc tās saņemt diplomu par drosmi. Darba laiks sakārtots tā, lai nepieciešamās procedūras pēc vajadzības varētu veikt agrāk no rīta,” stāsta „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

„Olaines filiāle mums ir īpaša, jo viena no medicīnas māsām Latvijā ir ieradusies bēgļu gaitās no Ukrainas. Viņa ir sirsnīga profesionāla kolēģe, un mēs ceram, ka labi iejutīsies un paliks Latvijā,” papildina Stella Lapiņa.

„Augstu vērtēju to, ka varēšu ar savu medicīnas māsas diplomu strādāt vienā no lielākajām laboratorijām Latvijā. Sevišķi nozīmīgi, ka darbu varu sākt jaunā filiālē, tas vēl vairāk akcentē šo iespēju kā jauna ceļa sākumu. Ceru, ka ar savām prasmēm varēšu būt noderīga klientiem un izdosies labi sastrādāties ar lieliskajiem kolēģiem,” saka „Centrālās laboratorijas” medicīnas māsa Olaines filiālē Inna Tolkačova, kura ieradusies Latvijā bēgļu gaitās no Luganskas apgabala Ukrainā. Viņa arī atzīst, ka iepriekš ir ieguvusi krietnu pieredzi darbā ar bērnu vecuma pacientiem.

Visu veidu analīzes CL filiālē Olainē iespējams nodot ar vai bez ārsta nosūtījuma. Lai laboratorijas apmeklējums būtu maksimāli ērts, darbojas elektroniskā rindu sistēma. Kārtas numuru ar mobilo lietotni var rezervēt arī attālināti. Ja nepieciešams konkrēts laboratorijas apmeklējuma laiks, var veikt pierakstu CL mājas lapā. Ērtai rezultātu saņemšanai ir pieejams pašapkalpošanās printeris, tādējādi ar laboratorijā izsniegto kodu var bez steigas un rindas izdrukāt analīžu rezultātus, kā arī saņemt tos e-pastā.

Iedzīvotājiem „Centrālās laboratorijas” pakalpojumi SIA “OlainMed” Olainē (ēkas pirmajā stāvā) ir pieejami katru darbdienu no 7.30 līdz 16.00. Laboratorijā ir arī atsevišķa ieeja.