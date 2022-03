“Daugavpils pašvaldība pārmeta Ukrainas karoga izkāršanu, tai pietuvināta persona ierosināja protestu,” atklāj direktors Broks Ieteikt







Viens no provokatoriem, kurš ierosināja nesaskaņotu pulcēšanos pie skolas un pārmetumu izteikšanu direktoram strādā Daugavpils pašvaldībai pietuvinātā uzņēmumā. Vai pašvaldība šo kaut kā ir komentējusi?

“Negribu pārāk reklamēt visus savus provokatorus, bet, cik es zinu, šis cilvēks strādā dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā, vismaz pirms tam strādāja, kas notiek ar viņu šobrīd – nezinu, vai viņu atbrīvos no darba vai nē.

Pašvaldība neizteica nekādu attieksmi par mītiņu, gluži otrādi, pašvaldība izteica nepatiku pret to, ka mēs izkārām Ukrainas karogu.

Gribu vēlreiz pateikt, ka man šķiet, esam vienīgā pašvaldība Latvijā, kura nav pie pašvaldības ēkas izkārusi Ukrainas karogu, nu tad man kaut ko vajadzēja darīt!

Es to izdarīju savas pārliecības dēļ, pašvaldībā vēl joprojām nebija neviena karoga pie ieejas, tādēļ šķita, ka kaut kas jādara lietas labā, kā arī man no Kultūras ministrijas, no valsts aicinājums rīkoties, es to arī izdarīju!

Pašvaldībai tagad vajadzēs padomāt, vai viņi būs ar labajiem zēniem vai ar sliktajiem!” TV24 Speciālizlaidumā atbild Aivars Broks, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors.

Jau ziņots, Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes (LRP) likumsargi sākuši vairākus administratīvā pārkāpuma procesus par 14.martā notikušu nesankcionēto piketu pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas, aģentūru LETA informē VP LRP vecākā speciāliste Lāsma Kursīte.

VP LRP amatpersonas saņēma informāciju par iespējamu iepriekš nepieteikta piketa organizēšanu Daugavpilī. Policijai kļuva zināms, ka pikets tiek organizēts ar mērķi noņemt Ukrainas karogu, kurš izvietots pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas.

Likumsargi ieradās notikuma vietā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un novērstu iespējamos likumpārkāpumus.

“Pasākuma organizators vairākkārt tika aicināts pārtraukt pretlikumīgās darbības, taču policijas prasības netika ievērotas,” informē Kursīte.

Šobrīd par notikušo sākts administratīvais process par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu, tāpat 1978.gadā dzimušais vīrietis administratīvā procesa ietvaros tika aizturēts, informē Kursīte.