Pie Saeimas piketē pret obligāto karaklausību

Daži aktīvisti pie Saeimas piketē pret obligāto karaklausību Ieteikt







Neformālās iniciatīvas pilsoņu grupas “Rīko!” rīkotajā piketā trešdienas rītā daži aktīvisti bija pulcējušies pie Saeimas, lai iestātos pret obligāto karaklausību, ko paredzot Valsts aizsardzības dienesta likumprojekts, novēroja aģentūra LETA.

Piketētāji turēja rokās plakātus ar vēstījumu ”We are not slaves for 300€”, ”Jaunieši nedienēs, jaunieši emigrēs”.

Kā iepriekš ziņoja LETA, piketētāji pieprasa atcelt obligātās karaklausības ieviešanu, lai padarītu Latviju par valsti, kuru jaunieši paši grib aizstāvēt. Piemēram, novirzot tos līdzekļus ārkārtas situācijas novēršanai medicīnā.

Šodienas Saeimas sēdē parlaments trešajā, galīgajā lasījumā izskata Valsts aizsardzības dienesta likumprojektu.