Foto: Saeima, Ieva Ābele

Krists Bergans-Berģis, ZZS valdes loceklis

Pērn nonācām pie bīstama antirekorda – tika reģistrēts zemākais dzimstības rādītājs pēdējo simt gadu laikā. Nenovēršot šīs situācijas cēloņus un steigšus to nerisinot, apdraudēta ir gan valsts labklājība, gan pašas tautas pastāvēšana. Mums nebūtu jātērē laiks neauglīgām ideoloģiskām diskusijām, bet strikti jānosaka prioritātes – to, kas tik tiešām ir svarīgs, lai Latvija spētu attīstīties kā nacionāla valsts. Demogrāfija ir viens no šiem jautājumiem.

Demogrāfijas jautājums ir neatrisināts visās attīstītajās pasaules valstīs. Ja kāds atrastu risinājumu, viņam noteikti piešķirtu Nobela prēmiju. Diemžēl tāda viena, visiem derīga risinājuma, lai jau rīt demogrāfiskā bedre mazinātos un pasaulē nāktu arvien vairāk un vairāk mazuļu, ne Latvijai, ne arī citām Eiropas valstīm nav. Toties mēs varam strādāt pie situācijas uzlabošanas, un ZZS nominētie labklājības ministri Uldis Augulis un viņa pēctecis amatā Reinis Uzulnieks šo jautājumu arī godprātīgi risina.

Var jau visā vainot vairāk nekā desmit gadu garumā nepalielinātos bērnu pabalstus, tomēr būsim godīgi un pajautāsim paši sev – vai tiešām tā ir vienīgā bēda? Domāju, ka ne.

Faktoru kopums, kura iespaidā dzimstība tik dramatiski nokritusies, ir gana liels. Tāpēc vismaz tikpat lielam jābūt tam veicamo darbu kopumam, lai bērni Latvijā dzimtu vairāk. Es apzināti runāju tieši par bērnu dzimšanu Latvijā, jo, ļoti iespējams, ka mūsu valstspiederīgie citās valstīs mazuļus laiž pasaulē ievērojami biežāk nekā šeit. Dzīves realitāte ir tā, ka pietiekami daudz jaunu sieviešu un vīriešu devušies pārtikušākas dzīves meklējumos uz citām valstīm un Latvijai pagaidām tā īsti nav, ko šiem cilvēkiem piedāvāt, lai viņi atgrieztos. Galvenais, ko viņi vēlas, ir drošības sajūta un pārliecība par rītdienu, ko dod labi atalgots darbs, pieejami mājokļi, bērnudārzi, skolas, dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas un vēl citas lietas. Tā ir taisnība, ka šobrīd dzimtenē atgriežas arvien vairāk aizbraucēju, tomēr Latvijas pilsoņu migrācijas bilance joprojām ir negatīva.

Esmu cieši pārliecināts, ka remigrācijas veicināšanai un dzimstības palielināšanai nedrīkst bārstīt neizpildāmus solījumus, ar kādiem mēdz aizrauties dažs labs politiķis. Jo tie, kuri noticēs, atgriezīsies un sapratīs, ka tikuši piemānīti, visticamāk dosies prom jau otru reizi. Tikai šoreiz – uz neatgriešanos.

Būsim reālisti – neviena valsts nevar uzdāvināt privātmāju katrai jaunajai ģimenei ar bērniem, turklāt arī nedomāju, ka šis būtu galvenais motivators. Ja viss būtu tik vienkārši, bagātās Eiropas Savienības valstis šādu modeli sen būtu realizējušas, pie viena arī atgriežot dzīvību laukiem. Demogrāfijas bedres “aizpildīšana” ir daudz kompleksāks un sarežģītāks uzdevums, taču, manuprāt, risināms.

Labklājības ministrija un ministrs Reinis Uzulnieks kopā ar Uldi Auguli ir sagatavojuši plānu, kurš nekavējoties jāīsteno.

Runa nav tikai par pabalstu politiku, jautājumu loks ir ļoti plašs, un rīcībai visās jomās jābūt ļoti ātrai. Piemēram, lai veicinātu ģimeņu skaitu ar trīs un četriem bērniem, ZZS biedru vairākums uzskata, ka trīs un četru bērnu vecākiem jādod iespēja doties pensijā pirms vispārējā pensionēšanas vecuma, tāpat arī piecu bērnu vecākiem. Šo priekšlikumu atbalsta arī 78 % Latvijas iedzīvotāju.

Ir jārīkojas, lai veicinātu arī pirmā bērna ienākšanu ģimenē, un jāsāk būtu ar to, ka ģimenes, kuras ļoti vēlas bērniņu, bez liekas gaidīšanas rindā saņemtu valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību un mākslīgo apaugļošanu. Lai to panāktu, nepieciešams pietiekams finansējums no valsts puses.

Arī sabiedrībai jāmaina domāšana, un savā ikdienas attieksmē jāatbalsta ģimenes ar bērniem. Bērni – tā ir mūsu visu kopīgā atbildība, nevis traucēklis ērtai un labai dzīvei. Katra sabiedrības locekļa pienākums ir rūpēties, lai bērni ir drošībā, saņem kvalitatīvu uzturu un izglītību, kā arī sabiedrības laipnību.

Šajā kontekstā jāpiemin, ka ZZS biedri atbalsta bērnu tiesības uz pilnvērtīgu bērnību un neatbalsta tādas kultivētas dīvainības kā ar dzimumu maiņu saistītu medicīnisku iejaukšanos bērniem līdz 18 gadu vecumam. Mūsu veiktā sabiedrības aptauja parāda, ka to neatbalsta arī 90,4 % Latvijas iedzīvotāju, līdz ar to absolūts vairākums uzskata, ka tādas darbības Latvijā ir jāaizliedz. Iejaukšanās bērnu tiesībās un bērnu dzimumu maiņas normalizācija tiek uzturēta no šauras sabiedrības grupas, par kuras mērķiem būtu jāuzdod jautājumi.

