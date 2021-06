Politiķis un advokāts Aldis Gobzems

Šajās brīvdienās deputāts Aldis Gobzems pamanījies izraisīt sašutumu sociālajos tīklos, novēroja “Kokteilis.lv”.

Proti, deputāts savos sociālajos tīklos ievietoja paziņojumu, kurā pauž neapmierinātību ar valstī esošajiem Covid-19 ierobežojumiem.

Taču šoreiz, cenšoties vairāk akcentēt savas sajūtas, Gobzems pie paziņojuma ir ielicis arī fotogrāfiju, kurā redzams, ka viņš pie sava apģērba ir pielicis klāt dzeltenu sešstaru zvaigzni jeb Dāvida zvaigznes zīmi.

Šādā veidā deputāts, visticamāk, salīdzina sevi ar ebrejiem, kuriem Dāvida zvaigzne bija obligāti jānēsā pie apģērba holokausta laikā.

“Es pieliku dzeltenu zvaigzni, jo tai ir skarba vēsture. Es neesmu pirmā publiskā persona, kas to šobrīd dara,” atzīmēja deputāts Gobzems.

Šāda rīcība nav palikusi nepamanīta sociālajos tīklos. Kā redzams pie Gobzema paziņojuma vietnē “Facebook”, šādam aicinājumam nēsāt Dāvida zvaigzni ir jūtams atbalsts. Taču sociālajos tīklos netrūkst arī noraidošas attieksmes paušana.

Viņam tas ir tāds joks? 😰 pic.twitter.com/i4LV0IqseJ — Antresols 🕊️❤️ (@Antresols) June 25, 2021

Ļoti izplatīta antivakseru holokausta instrumentalizācija. Salīdzina sevi ar ebrejiem, kuriem bija jānēsā Dāvida zvaigznes, pirms viņus masveidā noslepkavoja. Es nezinu, vai Bauskā bija jānēsā zvaigznes, bet pirms nāves vīriešus izkastrēja (veterinārs, bez anestēzijas). Kauns AG! — lolita tomsone (@lolifish) June 25, 2021

Tāds jokdaris, ka apvemties var…Kā roka cēlās tos murgus rakstīt, mans prāts pretīm neņem:(( Un tulīt sāksies, tak pakaļskrējēju netrūkst…Kauns pasaules acīs, ka mūsu līdzpilsoņi ir 🤦🏻 — Debora 🕊️♥️ (@S_Simplicitas) June 25, 2021

Esmu diezgan savaldīgs, tā man šķiet. Bet @AldisGobzems akcija ar Dāvida zvaigzni ir kretīnisms pēdējā pakāpē. Manai vecvecmāmiņai nav kapavietas. Mana vectēva pirmā sieva un divi mazi bērni tika pierakti kaut kur Rumbulā. Un viņiem nebija izvēles pārstāt būt ebrejiem — Raimons Cajet (@kazhe) June 25, 2021

Tiem, kurus Gobzems nobloķējis. Tā ir kaut kāda antivakseru sērga izmantot holokausta upuru piemiņu, Latvijas noslepkavotās ebreju ģimenes, savai pretīgajai manipulācijai. Lielāko daļu ebreju LV noslepkavoja bez kādām zvaigznēm, tāpat kā romus un psihiatrisko slimnīcu pacientus. pic.twitter.com/mxQXWCCIJA — lolita tomsone (@lolifish) June 25, 2021

Taču deputāts Gobzems nav palicis atbildi parādā un sestdien vietnē “Facebook” ievietojis jaunu paziņojumu, komentējot soctīklos izskanējušos pārmetumus par Dāvida zvaigznes izmantošanu.

Kā novēroja “Kokteilis.lv”, šo Gobzema rīcību komentējis arī pazīstamais žurnālists Kārlis Streips, kurš ar šo ierakstu vēršas pie saviem angļu valodā komunicējošajiem draugiem.

Kārlis Streips raksta: “Pievienotajā attēlā redzēsiet smaidīga vīrieša fotogrāfiju. Pamanīsiet, ka viņam pie krūtīm ir dzeltena zvaigzne. Šo vīrieti sauc Aldis Gobzems, kurš diemžēl ir Latvijas parlamenta deputāts. Tekstā pie šī attēla viņš skaidroja, ka ir uzlicis Dāvida zvaigzni, jo jūtas šausmīgi apspiests par to, ka Latvijā ir vairāki ierobežojumi saistībā ar Covid-19.

Es zinu, ka mīļie Amerikā zina par ārprātīgo kongresmeni no Džordžijas, kas nesen darīja to pašu. Cik zinu, kāds piespieda viņai doties uz Holokausta muzeju, pēc kura apmeklēšanas viņa atvainojās, it kā tas kaut ko mainītu. Salīdzināt masku valkāšanu ar holokaustu ir vienkārši tik briesmīgi un nesaprotami, ka es vienkārši nespēju vārdos izteikt, cik apkaunojoši jūtos par to, ka mūsu parlamentā ir šis puisis.

Uzskatu, ka mūsu drošības dienestiem ir jāpārbauda kriminālkodekss par nacionālā vai etniskā naida kurināšanu. Vārds apkaunojoši nespēj aprakstīt šo gadījumu.”

