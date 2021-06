“Par to runā Gobzems, Šlesers, arī Dombrovskis sapņo, bet…” Burovs par gatavošanos vēlēšanām Ieteikt







“Gods kalpot Rīgai” paliek “Gods kalpot Rīgai” nevis “Gods kalpot Šleseram”, RīgaTV 24 raidījumā “Preses Klubs” ziņu virsrakstus par to, ka Ainārs Šlesers plāno atgriezties politikā, iespējams, kopā ar GKR, komentē Oļegs Burovs, Rīgas domes deputāts (GKR).

Koalīcijas partijām šobrīd ir ļoti zems reitings, tas, pēc Burova teiktā, dod iespēju zaļajiem zemniekiem, Liepājas partiju apvienībai un citiem sevi pierādīt, kā arī rasties jaunām partijām.

“Par to runā Gobzems, par to runā Šlesers, arī Vajačeslavs Dombrovskis par to sapņo, bet man šķiet, ka jābūt jaunam piedāvājumam,” viņš saka.

Burvovs nenoliedz, ka ir pazīstams ar Šleseru, tomēr īpašas tikšanās, pārrunājot kopīgu startēšanu vēlēšanās, neesot notikušas.

“Ja viņš būs interesants sabiedrībai un nāks ar jauniem piedāvājumiem – kāpēc gan ne?” politiķis jautā.