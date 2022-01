Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Diennakts laikā Covid-19 kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedzis 800 gadījumu slieksni







Piektdien Latvijā konstatēti 1815 jauni Covid-19 gadījumi, turpinot strauji kāpt kumulatīvajam saslimstības rādītājam, un reģistrēti astoņi ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 735,3 līdz 824,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pēdējo reizi 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs virs 800 bija pagājušā gada 19.novembrī, kad tas bija 862,3.

Īpaši straujais šī rādītāja kāpums tieši piektdien gan saistīts ar faktu, ka pirms divām nedēļām piektdienā bija Ziemassvētki, kad tika veikts maz testu un reģistrēti tikai nedaudz vairāk nekā 100 saslimšanas gadījumi.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 702 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 1113 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri – vecumā no 80 līdz 89. Divi bija pabeiguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, bet seši bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4650 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 10 798 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 16,8%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās 14 dienās ir 15 613 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējies 286 841 cilvēks.