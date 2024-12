Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols 2024.gada 3.decembrī izsludinājis ārkārtas karastāvokli. Foto: AP/SCANPIX

Ziņa papildināta ar LR Ārlietu ministrijas informāciju pulksten 19:25.

Dienvidkorejas parlamentā nerimstot strīdiem par budžeta likumprojektu, prezidents Juns Sukjols otrdien izsludinājis ārkārtas karastāvokli, skaidrojot, ka šis solis ir nepieciešams, lai aizsargātu valsti no “komunistiskajiem spēkiem”.

“Lai pasargātu liberālo Dienvidkoreju no Ziemeļkorejas komunistisko spēku radītajiem draudiem un izskaustu pretvalstiskus elementus, es izsludinu ārkārtas karastāvokli,” tiešraidē televīzijā uzrunājot tautu, sacīja Juns.

“Opozīcijas partija, nerēķinoties ar tautas labklājību, ir paralizējusi valsts pārvaldi tikai tāpēc, lai veiktu impīčmentus, īpašas izmeklēšanas un pasargātu savu līderi no tiesas,” viņš piebilda.

Šis negaidītais solis sperts laikā, kad Juna Tautas varas partija un galvenā opozīcijas Demokrātiskā partija turpina strīdēties par nākamā gada budžeta likumprojektu.

Juna soli nosodīja viņa paša Tautas varas partija un Demokrātiskā partija.

Parlaments nobalsojis par rezolūciju, pieprasot nekavējoties atcelt ārkārtas karastāvokli. Rezolūcija par karastāvokļa atcelšanu tika pieņemta, balsojot 190 no 300 valdošās un opozīcijas partiju pārstāvjiem, un visi klātesošie atbalstīja šo rezolūciju. Parlamentam ir tiesības atcelt karastāvokli.

Dienvidkorejas armija paziņoja, ka turpinās ievērot karastāvokli, kamēr to neatcels prezidents, neskatoties uz to, ka parlaments nobalsojis par tā atcelšanu, ziņo nacionālā raidorganizācija.

Karavīri, kas iepriekš atradās parlamenta ēkā, tagad ir devušies prom, savukārt deputāti paziņojuši, ka paliks uz vietas, ja tiks mēģināts izformēt parlamentu.

Pie parlamenta ēkas atrodas policijas spēki un protestētāji.

Opozīcijas deputāti pagājušajā nedēļā parlamenta komitejā apstiprināja ievērojami samazināto budžeta plānu.

“Mūsu Nacionālā asambleja ir kļuvusi par noziedznieku patvērumu, par leģislatīvās diktatūras mitekli, kas cenšas paralizēt tiesu un administratīvo sistēmu un apgāzt mūsu liberālo demokrātisko kārtību,” paziņoja Juns.

Viņš apsūdzēja opozīcijas likumdevējus, ka tie samazinājuši “visus galvenos budžetus, kas ir būtiski valsts pamatfunkcijām, piemēram, narkotiku noziegumu apkarošanai un sabiedrības drošības uzturēšanai, pārvēršot valsti par narkotiku oāzi un sabiedriskās drošības haosa valsti”.

Opozīciju, kam 300 deputātu parlamentā ir vairākums, prezidents nosauca par “pretvalstiskiem spēkiem, kas vēlas gāzt režīmu”.

Savu lēmumu viņš raksturoja kā neizbēgamu. “Es atjaunošu valstī normālu dzīvi, pēc iespējas ātrāk atbrīvojoties no pretvalstiskajiem spēkiem,” norādīja Juns.

Pēc karastāvokļa izsludināšanas noslēgta parlamenta ēka Seulā un deputātiem ir liegta ieeja ēkā, vēsta valsts ziņu aģentūra “Yonhap”. Televīzijas tiešraidē pārraidītajos kadros bija redzams, kā uz parlamenta jumta Seulā nolaižas helikopteri.

Ieviešot karastāvokli, visām armijas vienībām tika dots rīkojums pastiprināt trauksmes un gatavības stāvokļus, ziņo “Yonhap”. Ieviešot karastāvokli, ir aizliegtas visas politiskās aktivitātes, un visus plašsaziņas līdzekļus uzraudzīs valdība, paziņojumā norādīja karastāvokļa komandieris Parks Ansu.

“Visas politiskās aktivitātes, tostarp Nacionālās asamblejas, vietējo padomju, politisko partiju un politisko apvienību aktivitātes, kā arī sapulces un demonstrācijas, ir stingri aizliegtas,” paziņoja Parks. “Visi plašsaziņas līdzekļi un publikācijas ir pakļautas karastāvokļa pavēlniecības kontrolei.”

ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos ievērot Dienvidkorejā izsludinātā karastāvokļa noteiktos ierobežojumus

Saskaņā ar jaunākajām ziņām par karastāvokļa pasludināšanu visā Dienvidkorejas teritorijā, Ārlietu ministrija (ĀM) aicina Latvijas valstspiederīgos šajā valstī saglabāt mieru, palikt savos mitekļos, sekot ziņām medijos un vietējo varasiestāžu izplatītajai informācijai.

ĀM stingri aicina ievērot karastāvokļa laikā noteiktos ierobežojumus, tai skaitā aizliegumu pulcēties. Personas, kuras neievēro minētos ierobežojumus, var tikt aizturētas, pārmeklētas un apcietinātas, norāda ministrijā.

Ministrija turpina aktīvi vērot notikumu attīstību, tādēļ aicina Latvijas valstspiederīgos sekot informācijai arī ministrijas mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, tad Latvijas valstpiederīgie var sazināties ar Latvijas vēstniecību Korejā darba laikā, zvanot uz tālruni “+82 (0)2 2022 3800” vai rakstot elektroniski “[email protected]”.

