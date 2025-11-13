“Dievs ir pensionāru pusē!” Pensionāru federācijas pārstāve uzskata, ka sudraba ekonomikai ir liels potenciāls 0
TV24 raidījumā “Latvijas labums” Pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve pauda, ka pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina – Dievs ir pensionāra pusē. Viņasprāt, šobrīd senioriem un tā dēvētajai sudraba ekonomikai tiek dota milzīga iespēja.
Kalve norāda, ka no 440 tūkstošiem pensionāru 16 tūkstoši joprojām ir darba tirgū un aktīvi strādā.
“Kad mēs to paziņojām kādā no Pensionāru federācijas valdes sēdēm, kurā piedalījās arī finanšu ministrs, viņš bija ļoti izbrīnīts – 16 tūkstoši darba roku ir milzīgs apjoms un liela darba ļaužu masa,” skaidro Kalve.
Viņa brīdina, ka, ja šie tūkstoši izies no darba tirgus, tad finanšu ministram būs jāsaķer galva, bet ekonomikas ministram jājūk prātā, domājot, kur ņemt darba rokas no malas.
Kalve uzsver, ka kamēr Latvija ieved darbaspēku no ārvalstīm, pašu valstī ir daudz cilvēku ar lielu darba pieredzi, labu izglītību, apzinīgumu un vēlmi apgūt jaunas prasmes arī digitālajā vidē.
“Kāpēc gan šo potenciālu neizmantot? Šī lielā demogrāfiskā bedre ir mūsu iespēja,” viņa uzsver.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Finanšu ministrija atzīmē, ka darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus, kas sasnieguši pensionēšanās vecumu, jau šobrīd ir piemērota samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme – kopumā 30,02%, salīdzinot ar 34,09% vispārējā gadījumā. Līdz ar to darba devējiem šādu darbinieku nodarbināšana jau tagad nozīmē mazākas sociālo iemaksu izmaksas.